​El govern municipal de Montesquiu plega en bloc pel «bloqueig total» de l'oposició

L'equip de govern de Montesquiu (Osona) ha dimitit en bloc pel "constant bloqueig de l'oposició". Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Sònia Muñoz (ERC), en el ple municipal d'aquest dijous.ERC estava governant en minoria i, segons ha explicat Muñoz a l'ACN, la situació era "insostenible". "Ens posaven pegues a tot", diu, tot assegurant que els estava resultant impossible "tirar endavant cap projecte".Muñoz, i els dos regidors d'ERC, Albert Soler i Montse Armengol, consideren que l'opció que han escollit és la "més coherent" per a un correcte funcionament del poble. Ara, en el termini màxim de deu dies, s'ha de convocar un ple municipal extraordinari on es faran efectives les renúncies.ERC va assolir el mandat en minoria gràcies a l'abstenció de l'oposició, SM-AMUNT i JxCat, que segons la mateixa alcaldessa es van comprometre a fer "una oposició constrictiva". No obstant això, afegeix, la realitat "ha estat una altra". Muñoz afirma que sembla com si s'haguessin "aliat" per fer esmenes i mocions conjuntes a tots els acords que han dut al ple.Davant la impossibilitat d'engegar res i, pel bé del poble, afirma la batlle, han optat per plegar, a l'espera que es constitueixi un nou govern "que pugui funcionar i fer la feina".Ara, en el termini màxim de deu dies, es farà un ple extraordinari en el qual es presentarà la renúncia formal. Després, serà el torn de presentar les candidatures per encapçalar un nou govern.Segons l'alcaldessa, s'obre un escenari "desconegut". Tenint en compte que, en l'anterior mandat, ERC havia governat amb el suport de JxCat. Muñoz no descarta que es pugui repetir la fórmula, l'aliança d'ells amb SM-AMUNT o, fins i tot, que es tornin a presentar per governar sols. Això sí, subratlla que, en cas de fer-ho, hauria de ser amb les garanties que els deixaran "governar".

