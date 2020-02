Marín demana col·laboració a Sánchez per reconstruir el litoral afectat pel temporal Gloria

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha proposat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la creació d'una "taula de reflexió" on siguin presents totes les administracions per "repensar" com s'ha de reconstruir la zona litoral de la demarcació de Barcelona afectada pel temporal Gloria.Marín ha defensat la necessitat de disposar d'un "espai de reflexió" abans d'actuar, després de la reunió amb el president espanyol a la seu de l'ens provincial.Durant la trobada que han mantingut, Marín també ha reclamat a Sánchez un "major i millor" finançament del món local que passi, per exemple, per "flexibilitzar" l'ús del superàvit dels ajuntaments per fer inversions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor