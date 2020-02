Nou xoc al Govern: Torra vol reunir la comissió bilateral i ERC exigeix activar abans la mesa de diàleg

Primer xoc entre ERC i Junts per Catalunya (JxCat) per la mesa de diàleg l'endemà de la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez , en la qual els dos presidents s'havien compromès a posar en marxa l'espai de negociació entre governs aquest febrer i participar en la primera reunió . Malgrat haver acordat el calendari tot just ahir, Torra ha sol·licitat aquest divendres al conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, convocar "el més aviat possible" la comissió bilateral Generalitat-Estat per tractar "els incompliments, greuges i dèficits històrics de l'Estat cap a Catalunya", tal com expressa el comunicat de Palau. Bosch ha demanat que es posi en marxa abans la mesa de diàleg, un compromís adquirit pel propi president. Una nova topada entre els socis del Govern només 24 hores després de la reunió entre el president català i l'espanyol.En un contacte amb la premsa als passadissos del Parlament, Bosch ha explicat que prioritza la negociació entre Generalitat i Moncloa. "Comencem primer amb el que és important, i després podrem parlar de tot", ha argumentat Bosch aquest divendres al migdia al Parlament. "Es va acordar iniciar la mesa de diàleg, i ahir ho van refrendar el president Sánchez i Torra. Això és el més important. Això és el que és prioritari, és el que es va pactar i el que es va refrendar", ha insistit. "El que és prioritari és començar el diàleg de fons. I això ho ha de fer la mesa que vam acordar que abordaria el conflicte polític", ha reblat.La presidència de la comissió bilateral -eina que recull l'Estatut- pertany actualment a Bosch, però el conseller considera que la "prioritat" és ara resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat des de la taula de diàleg que s'ha de reunir per primera vegada aquest febrer.L'article 183 de l'Estatut estableix que la comissió bilateral Generalitat-Estat constitueix "el marc general i permanent" de relació entre els dos executius, als efectes de la participació i la col·laboració del Govern en l'exercici de les competències estatals que afectin l'autonomia de Catalunya. El text estatutari preveu nou àmbits sobre els quals es pot deliberar i fer propostes. En cap d'aquests casos, però, apareix el dret a l'autodeterminació. Es tracta de situacions, per exemple, on s'avaluen mecanismes de col·laboració i millora de les competències de Catalunya.L'Estatut no concreta qui forma part de la comissió bilateral, però l'acord de Govern 31/2018 del 3 de juliol de l'any passat estableix que els representants de la Generalitat són el vicepresident del Govern, la consellera de la Presidència, el secretari d'Exteriors i el delegat a Madrid. No s'hi inclou el president de la Generalitat. Per ordre, aquests càrrecs els ocupen actualment Pere Aragonès, Meritxell Budó, Mercè Salvat i Gorka Knörr.La darrera reunió de la comissió bilateral es va produir l'1 d'agost del 2018 a Palau, quatre mesos abans de la declaració de Pedralbes. Maragall -com a conseller d'Exteriors- i la ministra Batet van encapçalar la trobada. Després de quatre hores de reunió, el Govern va lamentar la "distància i les discrepàncies" amb l'Estat i la "negativa total" a parlar de referèndum i presos. Madrid va rebutjar explorar un referèndum d'autodeterminació, i es va obrir a "replantejar" els recursos a les lleis socials.La penúltima reunió de la Comissió Bilateral data del juliol del 2011. Entremig, el qui va ser portaveu de CiU al Congrés Josep Antoni Duran i Lleida va deixar de liderar la representació catalana d'aquest organisme el 2014, passant el relleu a la vicepresidenta Joana Ortega: "És un ens que no fa res", va argumentar Duran.

