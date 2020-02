La Fiscalia també s'oposa a donar un permís de tres dies a Sànchez

La Fiscalia tampoc vol que Jordi Sànchez pugui tenir un permís de tres dies fora de la presó. El ministeri públic s'ha oposat aquest divendres a la petició del líder de la Crida perquè considera que és "prematur, injustificat i improcedent". En l'escrit enviat al jutjat de vigilància penitenciària, el fiscal remarca que Sànchez "no està penedit", no assumeix els fets delictius pels quals ha estat condemnat i tampoc està seguint cap programa de tractament encaminat a la reinserció.El fiscal sosté que un permís de 72 hores és prematur tenint en compte la condemna a què s'enfronta el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat). Recorda, en aquest sentit, que Sànchez està condemnat a nou anys de presó per un delicte de sedició i concedir un permís d'aquestes característiques no pot anar encaminat a la reinserció, tenint en compte que encara falta molt perquè pugui començar a sortir habitualment de la presó.La setmana passada, la Fiscalia també va oposar-se al permís de 72 hores que va demanar Jordi Cuixart amb arguments força similars. El fiscal argumentava la seva oposició al permís assenyalant que el president d'Òmnium no havia mostrat penediment dels delictes pels quals ha estat condemnat i tampoc seguia cap tractament de reinserció. La decisió sobre aquests dos permisos serà del jutjat de vigilància penitenciària, que no té cap termini per resoldre. En cas de recurs, la decisió final serà de l'Audiència de Barcelona.Paral·lelament, Sànchez i Cuixart podran sortir de la presó durant unes hores al dia per treballar i fer tasques de voluntariat. Així ho ha acordat la presó de Lledoners, que ha decidit aplicar-los l'article 100.2 del reglament penitenciari. Aquest article permet combinar elements del segon i el tercer grau. En el cas de Sànchez podrà sortir onze hores al dia tres dies a la setmana, mentre que Cuixart podrà sortir durant 9,5 hores al dia cinc dies a la setmana. La decisió de Lledoners és d'aplicació immediata, tot i que haurà de rebre l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i la Fiscalia també podrà presentar recurs.

