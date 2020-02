Un pregó infantil contra la contaminació obre les festes de Santa Eulàlia a Barcelona

Barcelona ha donat el tret de sortida a les festes de Santa Eulàlia amb la lectura del pregó dels infants davant la Catedral. La lluita contra l'emergència climàtica i la contaminació ha estat la protagonista del text redactat per 800 nens i nenes de 3r, 4t i 5è de Primària, que avui l'han llegit davant les autoritats.Entre altres coses, els infants demanen més carrils i Bicing per a infants” i “que hi hagi menys cotxes per tota la ciutat, més arbres, plantes i parcs."Ja estem intentant reduir l’impacte que tenen els cotxes més contaminants, obrint carrers importants per jugar-hi els caps de setmana, fent més carrils bici", ha dit la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez, durant la seva intervenció.Les festes duraran fins al 12 de febrer i l'Ajuntament ha dissenyat un programa d'activitats centrat en la cultura popular, la tradició, les activitats infantils i la música.

