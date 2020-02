El Port de Barcelona tanca el 2019 amb una caiguda del 18% dels beneficis

Miriam Alaminos, Mercè Conesa, José Alberto Carbonell i Núria Burguera, en la roda de premsa d'aquest matí Foto: Europa Press

El Port de Barcelona va tancar 2019 amb un benefici net de 44 milions d'euros, un 18% menys respecte a l'any anterior, quan el resultat va ser de 54 milions. Aquesta disminució és deguda a l'augment de les despeses no recurrents, segons han explicat aquest divendres la presidenta del Port, ​​Mercè Conesa, i el director general, José Alberto Carbonell.Entre aquestes despeses figuren cinc milions d'euros per fer front a litigis; el dragatge general del Port, una actuació amb un cost de 4,3 milions d'euros, i l'augment en l'aportació a 'Ports 4.0', un fons de capital que té l'objectiu d'atreure el talent i la nova tecnologia en el sector.El volum de negoci del Port va arribar a 172 milions d'euros i el tràfic de mercaderies ha registrat 67,6 milions de tones: "Després d'un any 2018 excepcional, hem aconseguit mantenir nivells i aconseguir un creixement pla", ha destacat Conesa, que ha subratllat la posició de l'enclavament com a zona de connexió en la distribució de productes energètics.Àsia és el principal continent d'origen i destinació dels contenidors del Port, amb un 42% de les exportacions i el 75% de les importacions, i la Xina es consolida com el principal soci comercial al rebre l'11% dels contenidors d'exportació i ser l'origen del 42% de les importacions, encara que també són importants països com Egipte, Turquia i Aràbia Saudita.Conesa també ha destacat que l'any 2019 ha estat marcat per incerteses i disrupcions que han provocat la desacceleració del comerç internacional, el que ha tingut impacte en "molts ports europeus", al que se sumen les tensions geopolítiques i el proteccionisme, que no ha permès mantenir unes relacions comercials fluides.Carbonell ha confirmat un creixement en el nombre de passatgers que van passar pel Port de Barcelona l'any 2019. El Port va rebre l'any passat un total de 4,6 milions d'usuaris, el que implica un 3% més respecte al 2018, dels quals gairebé un milió i mig van ser viatgers de ferris de línia regular i la resta, uns tres milions, van ser creueristes.

