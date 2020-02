Ericsson se suma a LG i tampoc serà al Mobile pel coronavirus

El fabricant tecnològic suec Ericsson ha anunciat la seva decisió de no acudir a el Mobile World Congress (MWC) 2020, que se celebra de l'24 a el 27 de febrer a Barcelona, ​​com a mesura de precaució davant la propagació de l'coronavirus, ja que considera que no pot garantir la seguretat d'empleats i visitants.D'aquesta manera, la companyia es converteix en la segona gran empresa internacional que decideix retirar-se de l'MWC del 2020, després que el fabricant coreà LG Electronics anunciés dimarts passat que no acudirà a l'edició d'enguany com a mesura preventiva davant el brot de coronavirus.En un comunicat, Ericsson explica que, després del brot i la contínua propagació de l'coronavirus, ha seguit de prop el seu desenvolupament i s'ha adherit a les recomanacions de les autoritats nacionals rellevants i organismes internacionals com l'Organització Mundial de la Salut ( OMS).En aquest context, la companyia sueca remarca que ja ha pres una sèrie de mesures de precaució per garantir la salut i la seguretat dels empleats i minimitzar l'impacte que pogués tenir el coronavirus en les seves operacions."Després d'una extensa avaluació interna dels riscos, Ericsson ha decidit prendre més mesures de precaució retirant-se de l'MWC Barcelona 2020, el major esdeveniment en la indústria de les telecomunicacions", anuncia.En aquest sentit, afirma que s'aprecia que la GSMA, entitat organitzadora de l'esdeveniment, hagi fet "tot el possible" per controlar el risc. No obstant això, afegeix que, com un dels expositors més grans, té milers de visitants al seu estand cada dia i fins i tot, malgrat que el risc és baix, "no pot garantir la salut i la seguretat dels seus empleats i visitants"."La salut i la seguretat dels nostres empleats, clients i altres parts interessades són la nostra màxima prioritat. Aquesta no és una decisió que hàgim pres a la lleugera. Estàvem ansiosos per mostrar les nostres últimes innovacions en el MWC de Barcelona. És molt desafortunat, però creiem fermament que la decisió comercial més responsable és retirar la nostra participació de l'esdeveniment d'aquest any ", ha incidit el president i conseller delegat d'Ericsson, Börje Ekholm.Un cop presa aquesta decisió, el fabricant suec assenyala que, per mostrar la seva cartera de productes i les seves últimes innovacions, aproparà les demostracions i el contingut que havia creat per al MWC Barcelona als clients en els seus mercats nacionals amb esdeveniments locals anomenats 'Ericsson unboxed'.

