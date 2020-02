Gairebé 7.000 motos i 4.000 bicis d'ús compartit podran circular per Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha adjudicat inicialment 6.958 llicències per a motos i ciclomotors i 3.975 per a bicis d'ús compartit. Les beneficiàries seran 21 empreses de motosharing i 10 de bicisharing. n el cas de les motos, a cada empresa s'han adjudicat 331 llicències, i en el de les bicicletes, cadascuna d'elles n'ha rebut 419, a excepció d'una que n'havia sol·licitat 200.Ara s'obre un període de deu dies perquè les empreses presenti la documentació requerida i quan l'Ajuntament aprovi l'adjudicació definitiva, tindran un mes per desplegar les seves flotes.Cada vigència té una data de caducitat de tres anys i si s'incompleixen les condicions d'adjudicació l'Ajuntament podrà retirar-les. També s'activarà una via sancionadora amb multes que podran arribar als 450 euros.Entre aquestes condicions hi ha que les empreses no concentrin més de la meitat de les seves flotes al centre de la ciutat durant més de dues hores diàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor