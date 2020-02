Toni Albà, absolt del delicte d'injúries pels tuits contra Lamela i la policia espanyola

El meu advocat @Sergiblazquezq de @DretsCat m’acaba de notificar la SENTÈNCIA ABSOLUTÒRIA per la causa d’injúries contra la jutgessa Lamela, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

SEGUIM!!! — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) February 6, 2020

"Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela...lame la mierda y te quedarás a gusto!" — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) October 16, 2017

Toni Albà ha quedat absolt d'un delicte d'injúries pel qual estava sent investigat arran de les seves publicacions a Twitter l'octubre de 2017, on criticava la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, i l'actuació de la policia espanyola a Catalunya. Ho ha anunciat ell mateix en aquest tuit. El jutjat d'instrucció número cinc de Vilanova i la Geltrú va obrir el novembre de 2017 una investigació pels tuits publicats entre el 3 i el 20 d'octubre d'aquell any, arran de l'atestat realitzat per la brigada d'informació de la Policia Nacional a Barcelona.En aquests tuits, l'actor comparava la policia espanyola amb la pel·lícula El Hundimiento, que tracta sobre la caiguda del nazisme, o sobre la jutgessa Lamela feia un joc de paraules amb el seu cognom. Albà va haver de declarar com a investigat però finalment ha estat absolt.Però aquesta no és la única polèmica d'Albà arran dels seus tuits. El passat mes de febrer, l'actor va ser apartat temporalment de Polònia per una piulada masclista contra Inés Arrimadas . Finalment, Albà va anunciar que no participaria més en el programa

