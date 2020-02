La Sagrada Família i el «cau» Antoni Gaudí negociaran una solució pels escoltes

El president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, i la presidenta d'Escoltes Catalans, i la presidenta d'Escoltes Catalans, Júlia Petit, es reuniran la setmana que ve per analitzar la situació futura de l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí , segons ha informat el temple en un comunicat L'agrupament haurà de deixar aquest estiu el local que utilitza des de fa anys i ja ha demanat a l'Anjuntament de Barcelona que ofereixi un espai alternatiu al barri. La Sagrada Família assegura que ja als anys 80 es va advertir que les actuals dependències s'haurien d'enderrocar i que, per tant, "la decisió és històricament coneguda i no correspon a motius econòmics, sinó a raons constructives i de seguretat".La Junta Constructora confia que durant la reunió de la setmana que ve es trobin solucions que permetin garantir el futur de les activitats del cau i a la vegada mantenir el calendari de construcció de la Basílica i la seguretat en el recinte del temple.La Sagrada Família també remarca que durant els anys que el cau ha ocupat aquestes dependències no s'ha cobrat "cap tipus de lloguer" i s'han "finançat" obres de millora, "sense tenir en compte que des de l'any 1979 els monitors de l'Agrupament van decidir deixar de formar part de la Delegació Diocesana d'Escoltisme".A més, assenyalen que l'agrupament no és l'únic afectat per la situació i que l'anterior rector de la parròquia de la Sagrada Família també utilitzava part d'aquestes dependències com a residència, mentre que l'actual ja fa alguns mesos que s'ha desplaçat a un pis.El temple també recorda que el 30 de gener del 2019 els caps de l'agrupament van ser advertits en una reunió amb la Junta Constructora que s'acostava el moment de l'enderroc de l'epai i se'ls va donar un termini d'un any i mig per trobar un nou local.Els espais que ocupen els escoltes van ser les dependències on Gaudí va viure i treballar en els últims temps, i està previst recrear-hi com hi va viure i treballar.

