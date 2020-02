Deneguen la llibertat al jove de Madrid empresonat per protestar contra la sentència

[⚠️ IMPORTANTE ⚠️]



Han denegado por segunda vez la libertad a Dani. El Estado sigue empeñado en mantenerle como cabeza de turco.



No pararemos hasta tenerle con nosotros.



El sábado 15, todxs a Sol.#DaniLibertad pic.twitter.com/Z28ogA3o3R — Movimiento Antirrepresivo De Madrid (@AntirrepreMad) February 7, 2020

El jutjat d'instrucció número 22 de Madrid ha denegat la petició d'alliberament de Dani Gallardo, el jove de 22 anys empresonat a Alcalá-Meco des que va ser detingut per protestar contra la sentència del judici de l'1-O a la capital espanyola.El jutge al·lega que la gravetat dels fets investigats desaconsella el seu alliberament. Gallardo està sent investigat per delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. Concretament, la policia nacional espanyola l'acusa de colpejar un agent amb un pal de fusta durant la manifestació convocada per Madrid por el Derecho a Decidir. La policia, però, no ha aportat cap prova que demostri la participació de Gallardo en els fets.El Grup Antirepressiu de Madrid, que exerceix de grup de suport del jove, valora que Gallardo és un "cap de turc" i denuncia que l'Estat s'està "acarnissant" amb ell. El col·lectiu sempre ha argumentat que l'Estat vol evitar l'alliberament de Gallardo per enviar un "missatge" a la resta de la ciutadania.Després que el jutge hagi denegat el seu alliberament, el Grup Antirepressiu de Madrid ha convocat una manifestació de protesta el 15 de febrer a la Puerta del Sol.El col·lectiu denuncia que el jutge no ha tingut en compte l'arrelament del jove a Madrid, que segons defensen permetria descartar el risc de fuga, i recorden que el policia que hauria patit l'agressió no va poder acreditar seqüeles quan va declarar davant del tribunal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor