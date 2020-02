​El Parlament aprova per unanimitat impulsar el Pacte Nacional contra la corrupció

El Parlament ha aprovat per unanimitat impulsar un Pacte Nacional contra la corrupció, amb la participació dels partits, sindicats, patronals, entitats, món local, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau. El ple ha donat llum verda així a una proposta de resolució de CatECP, al debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya.El Parlament també ha donat llum verda a crear una llei de transparència de partits i fundacions per evitar casos de males praxis. Es tracta d'una proposta de resolució d'ERC, que ha rebut els vots a favor de JxCat, republicans, CatECP i CUP, l'abstenció del PSC, i els vots en contra de Cs i PPC. La diputada Noemi de la Calle (Cs) hi ha votat a favor.

