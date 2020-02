Incendi en un pis de Barcelona amb un home lligat a l'interior

Un home ha escapat aquest divendres a la matinada d'un incendi en un pis de Barcelona, on estava emmanillat, i ha aconseguit deslligar-se i evitar les flames, han explicat els Mossos d'Esquadra a Europa Press.L'home s'ha deslligat i ha sortit del domicili, en un segon pis del carrer Magatzems, per si mateix, i hi ha veïns que l'han vist quan escapava.Ha estat traslladat a un centre mèdic amb ferides lleus, principalment per inhalació de fum, no es tem per la seva vida i no ha calgut evacuar la resta de persones de l'edifici.Els equips d'emergències han rebut l'avís cap a les 6.00 hores, i 30 minuts més tard el foc ha quedat extingit sense provocar afectacions estructurals a l'edifici ni als habitatges del voltant.Els Mossos han obert una investigació per esclarir els motius de l'incendi i per què l'home estava lligat dins del pis.

