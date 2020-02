Un 57% de catalanes tem anar sola pel carrer de nit per por a agressions sexuals

Més de la meitat de les catalanes té por de caminar soles pel carrer de nit pel risc de patir una agressió sexual. Així ho apunta l'"enquesta sobre qüestions de gènere 2019", del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta pública aquest divendres, la qual demana que se situïn en una escala de 0 a 10, de gens de por a molta por. Un 56,9% anomenen el 6 o un número superior.De fet, un 15,1% esmenta el 10, la màxima por, mentre que un 8,1% es queden en el 9 i un elevat 17,3%, en el 8. La mitjana resultant és un 5,59, ja que un 18,2% se situa en el 0, però tan sols un 16% cita l'1, el 2, el 3 o el 4. En total, poc més d'un terç se situa per sota del 5 en una escala de por. Un 28,8% dels enquestats, de fet, coneix alguna dona en el seu cercle familiar o d'amics que ha patit una agressió sexual, mentre que un 9,7% més en coneix al seu veïnat i un 7,6% més, al lloc de treball o estudi.Per contra, la meitat de catalans creu que algunes dones interposen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la seva parella. Un 25,7% està molt d'acord amb aquesta frase i un 25,2% més hi està bastant d'acord, mentre que un 28,7% hi està poc d'acord i un 12,9% no ho està gens. En total, per tant, un 51% dels enquestats avala aquest fet, del qual n'ha fet bandera l'extrema dreta, sense massa diferències entre el que opinen els homes i les dones, amb avals del 51,5% i el 50,3%, respectivament. Tot i això, un 86,4% dels enquestats també matisa que el fet que una denúncia es retiri no significa que aquesta sigui falsa.Igualment, un 74,2% dels catalans està d'acord en què "la violència no té gènere", malgrat que el feminisme no gaudeix de mala imatge. Només un 27,2% dels enquestats creu que el moviment ha anat massa lluny i un 21,6% afirma que "promou una ideologia de gènere que erosiona la família". Igualment, un 82,7% opina que el feminisme té com a objectiu la igualtat de drets entre dones i homes, un 71% assegura que promou una societat més justa i democràtica i tan sols un 28,2% creu que aquest moviment beneficia només a les dones.Segons aquesta enquesta, també hi ha molt de consens en què es critica més a una dona amb vida sexual activa que a un home -85%-, però, en canvi, un 45,9% creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada, un 41,4% afirma que una dona que no volgués tenir relacions sexuals amb un home no hi hauria de coquetejar, un 34,6% assegura que parlar tant d'assetjament sexual pot deteriorar les relacions personals entre homes i dones, un 29,6% diu que les "floretes" a les dones s'acostumen a fer amb bona intenció -34,9%, en el cas dels homes-, i un 13,4% defensa que una dona agredida sexualment quan anava beguda en té part de culpa -15%, en el cas de les dones.Aquesta enquesta també posa de manifest que les dones dediquen molt més temps a les tasques de la llar. Entre aquelles que viuen en parella -majoritàriament, masculina-, assenyalen que aquesta dedica tan sols 9,16 hores setmanals a les tasques domèstiques, excloent la cura de fills i persones dependents, mentre que els homes admeten que les seves parelles -majoritàriament, dones- en dediquen 20,57.Unes xifres que difereixen si es pregunta directament als homes i les dones quantes hores dediquen ells mateixos a les tasques de la llar. En el cas dels homes, afirmen que en gasten 12,73 a la setmana, tres i mitja més del que diuen les seves parelles. Les dones, al seu torn, diuen que en destinen 22,49, dues hores més del que diuen les seves parelles.L'enquesta també assenyala que una immensa majoria valora que els homes assumeixin una part igualitària de les tasques de la llar -malgrat que després no ho facin els que ho aproven- i que faci us dels permisos de paternitat. En canvi, tan sols un 55,1% veu bé que un home recrimini als seus amics un acudit sexista -un 48%, en el cas dels enquestats homes- i un 60,9% avala que un home s'identifiqui com a feminista -58,2%, en els enquestats homes.De la mateixa manera, quasi tothom veu acceptable que un home plori, mentre que un 49,7% dels enquestats creu que les dones són més emocionals a l'hora de prendre decisions i un 20,7% opina que el rol més important d'una dona és tenir cura de la llar i de la família. Prop de la meitat dels enquestats afirma que les desigualtats entre homes i dones són bastant grans, però un 23,6% de les dones creu que són molt grans, per tan sols un 16,3% d'homes que ho pensen.El sondeig també destaca que els homes treballen més hores que les dones de forma remunerada (43,69 i 38,05 hores setmanes, respectivament) i que les dones trien en molta major mesura jornades parcials per tenir cura de fills o persones dependents. A l'hora de repartir-se les feines de la llar, les dones assumeixen prioritàriament la majoria -cuina, bugada, neteja, cures...- i els homes tan sols s'ocupen de les reparacions a la llar i, de forma conjunta, porten els comptes o fan la compra.De fet, l'impacte de tenir una persona dependent a càrrec o fills ha suposat més gran entre les dones que entre els homes. Les dones també tenen en compte en un 43,9% que la feina sigui compatible amb les responsabilitats familiars, per tan sols un 28% dels homes, que primen el salari (49,9%) o que la feina sigui interessant (32,3%).A l'hora de fer front a les diferències de gènere en la política, les quotes de gènere tenen força suport. Un 60,6% afirma que són una mesura efectiva per garantir la igualtat en la representació, tot i que un 29,4% afirma que condueixen a la presència de dones florero i un 11,7% creu que aquesta mesura discrimina els homes -el percentatge creix al 13,8%, en el cas dels homes.

