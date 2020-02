Identifiquen un mamífer com a protagonista clau en la propagació del coronavirus

Un grup d'investigadors de la Universitat Agrícola del Sud de la Xina (SCAU) ha identificat el pangolí com el possible hoste intermediari del coronavirus , que ja ha causat més de 630 morts i 31.600 casos confirmats a tot el món.Les seqüències del genoma del coronavirus aïllades en pangolins han resultat en un 99% idèntiques a les de les persones infectades, ha informat l'agència Xinhua. En un comunicat, la universitat que ha realitzat la informació afirma que "aquest últim descobriment serà de gran importància per a la prevenció i el control de l'origen del virus".La carn d'aquest mamífer és molt sol·licitada, ja que és considerada com un luxe a la Xina, de manera que els exemplars vius se solen caçar i vendre de forma il·legal. Pels xamans del país, les escates del mamífer també tenen un gran valor, ja que se'ls hi atribueixen propietats curatives. En determinades parts d'Àsia i Àfrica estan catalogats com a espècies en perill d'extinció.Un exemple d'aquest tràfic il·legal el trobem quan l'any 2016, a la duana de Hong Kong es va interceptar un carregament de 4.000 quilos de les seves escates en un vaixell procedent del Camerun. El seu valor al mercat negre rondava els 9,8 milions de dòlars, el que suposarien 8,9 milions d'euros.

