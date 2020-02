Ciutadans apunta a JxCat i ERC en el ple sobre corrupció

Cs ha situat a JxCat al centre de la diana en el debat sobre corrupció al Parlament i, de retruc, a ERC per formar part del Govern amb una formació que exerceix males pràctiques, segons els taronges. "Seguiu tenint un problema amb la corrupció, per molt que canvieu de nom de partit", ha etzibat el diputat Dimas Gragera.Els republicans han criticat el "supremacisme" de Cs per l'enfocament de la discussió en creure que s'insinua que la corrupció "és cosa dels que només se senten catalans". La CUP ha advertit que "si el Govern no fa la feina contra la corrupció, no vol dir que l'independentisme sigui corrupte". Els comuns han retret als de Lorena Roldán que vinculi corrupció amb independentisme: "És prou greu sense barreges processistes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor