Les vendes de T-usual creixen un 67% en comparació als abonaments similars de l'any passat

Durant el primer mes de vigència del nou model tarifari del sistema integrat de transport públic a Barcelona s'han venut 266.000 unitats de la T-usual, un 67% més que la suma de vendes dels abonaments similars vigents fins a l'any passat, la T-mes i la T-trimestre.La venda de la T-jove també ha crescut i en aquest primer mes de l'any se n'han venut més de 53.000, un 75% més que en les mateixes dates del 2019. També han crescut les vendes dels títols socials bonificats per a famílies nombroses i monoparentals i per a aturats, amb un 35% més de demanda. En canvi, la T-casual, el títol unipersonal amb deu viatges, s'ha venut un 26% menys que la T-10 a principis del 2019.Per altra banda, segons les dades de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la T-dia, el bitllet unipersonal amb viatges il·limitats per a 24 hores a partir de la primera validació, s'ha disparat un 105%, arribant fins a les 17.300 unitats.L'últim bitllet incorporat aquest any, la T-grup, un bitllet multipersonal que permet realitzar 70 viatges en un mes, ha estat un 30% menys sol·licitada que l'anterior targeta de característiques similars, la T-70/30.

