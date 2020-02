Colau s'ofereix a Sánchez com a «principal aliada» per a l'etapa de diàleg amb Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han volgut escenificar aquest divendres l'obertura d'una "nova etapa" política a la ciutat i a Catalunya, oferint Barcelona com "la principal aliada". Colau ha qualificat de "punt d'inflexió" la reunió d'ahir entre Sánchez i el president, Quim Torra, mentre que el president espanyol ha demanat fer un "punt i a part" en el conflicte polític català.Sánchez i Colau s'han reunit a l'Ajuntament de Barcelona, en una trobada en què també han participat els tinents d'alcaldia Jaume Collboni i Joan Subirats i la ministra de Funció Pública, Carolina Darias.Després la reunió, que Colau ha qualificat "de treball", l'alcaldessa i el president espanyol han comparegut davant dels mitjans sense acceptar preguntes. Colau ha posat el focus de la reunió Torra-Sánchez. "Ahir molta gent a Catalunya vam mirar cap al futur amb esperança", ha assegurat.Al seu torn, Sánchez ha assegurat que ara és l'hora de "recuperar tot allò que s'ha perdut per la incapacitat política". El president espanyol ha defensat la seva aposta pel diàleg per donar resposta a un "conflicte polític" i acabar així amb un "fracàs col·lectiu".En la carpeta municipal, l'Estat i l'Ajuntament han tancat l'acord per crear una comissió interadministrativa integrada per les dues administracions, prevista a la carta municipal però que no es convoca des del 2011.L'acord també inclou l'impuls a la cocapitalitat cultural i científica de Barcelona. Una cocapitalitat que hauria de suposar una aportació mínima de 25,8 milions d'euros de l'Estat a la ciutat, la quantitat aportada en el darrer conveni d'aquestes característiques del 2010. Entre altres aspectes, la dotació econòmica es destinarà al desenvolupament d'infraestructures.

Acord de col·laboració by naciodigital on Scribd

L'acord també contempla que el suport estatal a la candidatura de Barcelona per acollir el 2021 la Global Universities Network for Innovation de la Unesco.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor