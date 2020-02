VÍDEO EN DIRECTE Colau i Sánchez expliquen els acords per a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rebut aquest divendres a les 9.25 hores el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'Ajuntament de Barcelona, on han mantingut una reunió i han signat dos acords de col·laboració entre el consistori i l'executiu espanyol, que recullen inversions per a la ciutat.Un dels acords busca recuperar la capitalitat cultural a Barcelona que en els darrers anys s'havia vist minvada i que ara totes dues administracions volen recuperar a través de la inversió estatal, i l'altre acorda crear una comissió interadministrativa.L'alcaldessa ha rebut el president espanyol al pati de l'Ajuntament, s'han saludat, han pujat per l'escala d'honor, han fet una encaixada de mans davant dels periodistes i s'han tancat al despatx institucional de l'Ajuntament on estan reunits.

