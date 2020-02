Iceta insta el Govern a no renunciar als «avenços concrets» del document de Sánchez

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha instat a no renunciar als "avenços concrets" que inclou el document de 44 propostes del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en benefici d'un "futur incert". En una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio , Iceta ha assegurat que el govern espanyol vol reformar el Codi Penal, tot i que calcula que no serà en menys de vuit mesos. Iceta ho creu "necessari" i ha argumentat que els delictes de sedició i rebel·lió no s'ajusten prou al que va passar a la tardor del 2017.Iceta ha instat l'executiu català a abordar la proposta de Sánchez perquè "els problemes més concrets que afecten la vida quotidiana tenen més possibilitats de ser resolts", i ha demanat a l'independentisme que "l'espera del dia que tot ho arreglarà no ens privi de fer la feina perquè la gent visqui millor".En referència a la voluntat del president Torra, de consultar els partits independentistes sobre el contingut de la reunió amb Sánchez, Iceta ha considerat que també podria consultar-ho als polítics no independentistes que, segons ha afegit, són majoria i es podria fixar així una "posició de país".Sobre les garanties del diàleg que demana Torra, el líder socialista ha respost que "les garanties que es poden tenir en un diàleg són que el que se segui a parlar tingui paraula i que es faci l'esforç per acostar posicions". Iceta assegura que no hi haurà mediació internacional i ha descartat l'amnistia. "És tant com dir que no va passar res", ha afegit.

