​El Parlament de Tirol del Sud se solidaritza amb Catalunya

El grup parlamentari majoritari del Parlament de Tirol del Sud, Südtiroler Volkspartei (SVP/EVP – el partit popular, afiliats al Partit Popular Europeu), ha presentat una moció per mostrar la seva solidaritat amb Catalunya. La proposta s'ha aprovat per 15 vots a favor, un en contra i cinc abstencions, i fa referència a la sentència contra els líders polítics independentistes, a les "llargues condemnes de presó" i a les protestes derivades del veredicte del Tribunal Suprem.En aquest sentit, la cambra d'aquest territori ha expressat la seva plena solidaritat amb el moviment independentista i ha ressaltat "la fase de canvis delicats i insegurs però esperançadors per trobar una solució política" per al futur estatus de Catalunya. En aquest sentit, el parlament de Tirol del Sud convida el govern provincial així com els parlamentaris de Tirol del Sud, Roma i Brussel·les a fer tot el possible perquè Espanya busqui una solució política a la qüestió catalana.El grup parlamentari impulsor de la moció s'ha mostrat convençut que les "crisis polítiques tan greus" com l'actual a Catalunya o la que va tenir lloc a Tirol del Sud només es poden resoldre "per la via d'una negociació i un mutu acord".

