​Emancipar-se, una missió «impossible» per als joves valencians

L'Observador d'Emancipació Juvenil ha advertit que emancipar-se per als joves valencians és "una missió impossible": només un de cada cinc ho aconsegueix. Els joves han de destinar el 71,7% del seu salari al pagament del lloguer, el 28,3% està a l'atur, tenen un dels salaris més baixos de l'Estat i la meitat dels que tenen entre 30 i 34 anys estan en risc d'exclusió social.Així ho ha lamentat aquest dijous el president del Consell de la Joventut d'Espanya, Manuel Ramos, i la presidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Pilar Blasco, en una roda de premsa. Els dos han coincidit en qualificar de "fotografia de paràlisi" les dades de l'Observatori, que constaten que la situació "segueix empitjorant".Per això, han exigit a totes les administracions que implantin polítiques "integrals" perquè els problemes juvenils són ja "estructurals" i les fan fer una dels col·lectius "més vulnerables". Una situació que, segons creuen, té greus conseqüències per al conjunt de la societat.L'Observatori revela que només un 19% dels menors del 30 anys es poden emancipar al País Valencià, una xifra lleugerament superior a la mitjana estatal del 18,6%. Les joves valencianes s'emancipen més que les homes, 24,2% per 14,1%, perquè elles comparteixen casa mentre que els nois prefereixen emancipar-se en solitari.Blasco ha explicat que aquest baix percentatge provoca que sigui "inassumible" llogar un habitatge, l'única opció viable. Davant d'aquesta situació, s'ha de recórrer en moltes ocasions als pisos compartits. Tot i així, un jove encara ha destinar el 33% del seu salari a Alacant a pagar aquest pis compartit, el 26,8% a Castelló i el 33,3% a València.

