Així ha mostrat Rufián la seva alegria per la derrota del Barça contra l'Athletic

Iñaki @Williaaams45 siempre en mi equipo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 6, 2020

El Futbol Club Barcelona ha caigut eliminat dels quarts de final de la Copa del Rei contra l'Athletic de Bilbao, després d'un gol d'Iñaki Williams al minut 91 . Després d'un partit vertiginós, físic i ple d'intensitat, els de Quique Setién han marxat de San Mamés amb una dura derrota després del gol al temps afegit del davanter basc.Un dels que ha mostrat la seva alegria per la victòria dels bascos ha estat Gabriel Rufián. El diputat d'ERC al Congrés, que no ha amagat mai les seves simpaties per l'Espanyol (i una mica pel Real Madrid), ha fet una piulada més que convincent, amb poques però clares paraules: "Williams siempre en mi equipo".La piulada ha tingut molt ressò i en poques hores ha rebut més de 2.000 agradaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor