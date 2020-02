Mor el metge xinès que va advertir sobre el coronavirus i a qui van reprimir

El doctor xinès Li Wenliang, un dels vuit metges que va advertir sobre l'aparició del coronavirus , no ha pogut superar el virus i ha mort aquest dijous a la ciutat de Wuhan.En roda de premsa a Ginebra (Suïssa), el director executiu del Programa d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Mike Ryan, ha confirmat la seva defunció i ha transmès el seu condol. "Estem profundament tristos. Hem de celebrar la feina que va fer en la lluita contra el coronavirus", ha comentat.El metge va començar a tenir símptomes d'haver-se infectat el passat 10 de gener, quan va començar a tenir tos i febrer. L'1 de febrer se li va diagnosticar positiu.Li Wenliang era un oftalmòleg de 34 anys i treballava al primer hospital de Wuhan on es va detectar el brot. Quan va alertar de la malaltia, les autoritats xineses el van obligar a retractar-se i el van acusar de difamació.Encara que la Xina és l'epicentre del brot i el país més afectat, amb gairebé 600 mors, el coronavirus s'ha estès a altres països del sud-est asiàtic i també se n'han detectat casos a Europa i Amèrica. Fora de la Xina, dues persones han mort a causa del virus, la primera a les Filipines i l'altra a Hong Kong.Els signes comuns d'infecció inclouen símptomes respiratoris, febre, tos i dificultats per respirar. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, síndrome respiratòria aguda greu, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.

