Mor per coronavirus Li Wenliang, un dels metges que va mirar d'advertir sobre l'aparició del virusNuevo coronavirus- MERS-FLICKER/AJC1MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -quest dijous ha mort a causa del coronavius del metge xinès de l’hospital de Wuhan que a finals del 2019 va alertar els seus companys que s’havia detectat un virus molt contagiós i semblant al del SARS, que va provocar centenars de morts l’any 2003. Les autoritats xineses el van obligar a retractar-se i el van acusar de divulgar rumors falsos i de pertorbar l’ordre social.Li Wenliang tenia 34 anys i era oftalmòleg del primer hospital de Wuhan on es va detectar el brot. Feia dies que estava ingressat a l’UCI pels problemes respiratoris que li havia provocat la malaltia.Wenliang es va convertir en un símbol a la Xina perquè va ser un dels primers metges que es va atrevir a alertar sobre el coronavirus, per la qual cosa les autoritats policials el van reprimir, ja que el van acusar de difamació. El seu contagi es va produir després que el metge tractés sense saber-ho un pacient amb coronavirus, que ha causat la mort d’almenys 560 persones al país asiàtic.El 10 de gener el metge va començar a tossir i a tenir febre i dos dies més tard va ingressar a l’hospital perquè se li van agreujar els símptomes. L’1 de febrer va donar positiu en coronavirus.Les autoritats sanitàries ja han elevat a 563 el nombre de morts per coronavirus i a 28.018 els contagiats.El doctor xinès Li Wenliang, un dels vuit metges que va mirar d'advertir sobre l'aparició del coronavirus, no ha pogut superar el virus i ha mort aquest dijous a la ciutat de Wuhan, segons ha avançat el diari local 'Global Times'.En roda de premsa a Ginebra (Suïssa), el director executiu del Programa d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Mike Ryan, ha confirmat la seva defunció i ha transmès el seu condol. "Estem profundament tristos. Hem de celebrar la feina que va fer en la lluita contra el coronavirus", ha comentat.Encara que la Xina és l'epicentre del brot i el país més afectat, el coronavirus s'ha estès a altres països del sud-est asiàtic i també se n'han detectat casos a Europa i Amèrica. Fora de la Xina, dues persones han mort a causa del virus, la primera a les Filipines i l'altra a Hong Kong.Els signes comuns d'infecció inclouen símptomes respiratoris, febre, tos i dificultats per respirar. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, síndrome respiratòria aguda greu, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.El 2003, més de 600 persones van morir a tot el món (349 a la Xina) a causa del SARS o síndrome respiratòria aguda, que va deixar 5.327 afectats en nou mesos.

