L'Audiència Nacional embarga els comptes de Boye per la condemna del segrest de Revilla

L'advocat Gonzalo Boye haurà d'indemnitzar l'empresari Emiliano Revilla, pel segrest per part d'ETA de 1988, pel qual va ser condemnat a pena de presó i a una responsabilitat civil solidària amb la resta d'acusats de 200 milions de pessetes (1,2 milions d'euros).Així ho estableix la Secció Primera de la Sala del Penal de l'Audiència Nacional en una acta, a la què ha tingut accés Europa Press, on s'ordena executar la responsabilitat civil de la qui ara és advocat de Carles Puigdemont i Quim Torra, en rebutjar el tribunal que aquesta responsabilitat hagi prescrit.Per això, i malgrat comptar amb el pronunciament en contra de la Fiscalia, el tribunal ordena fer efectius els embargaments que ja es van acordar en el seu dia i "aprofundir en la investigació patrimonial" de l'advocat.Boye va ser condemnat el 1996 com a autor responsable d'un delicte de detenció il·legal amb la pena de 14 anys i 8 mesos de presó, dels quals va complir-ne sis. Un any abans d'obtenir la llibertat condicional havia comunicat que s'abonaria de forma fraccionada el pagament de la indemnització, a raó de 5.000 pessetes mensuals.El 2008, l'Associació de Víctimes de l'Terrorisme (AVT) va presentar un escrit en el qual informava que no s'havia satisfet la responsabilitat civil i demanava fer la investigació patrimonial, ordenada després per la Fiscalia.Boye al·lega que la responsabilitat civil reclamada va prescriure el 5 d'agost de 2012, 15 anys després de l ' "últim i únic requeriment de pagament efectuat" en aquest procediment, però l'Audiència Nacional rebutja aquest argument en l'entendre que hi ha "actes per interrompre" la prescripció . Un d'aquests actes és aquesta investigació patrimonial ordenada per Fiscalia el 2008.Encara que en 2009 el tribunal va declarar en una resolució que no hi ha béns suficients que permetessin fer efectiu el deute, a dia d'avui entén que hi ha "ànim conservatiu" de la reclamació.Així, un cop que l'advocat de Revilla va demanar el 2018 reactivar l'embargament, l'Audiència Nacional considera que el període de prescripció comença de nou en aquest moment, de manera que decreta que la responsabilitat civil segueix vigent i ordena investigar el patrimoni de Boye, "amb la pràctica, si escau, del requeriment i les advertències" que resultin necessaris.L'acta, de tota la Secció Primera de la Sala del Penal, conté un vot particular discrepant del magistrat Ramón Sáez Valcárcel, que qüestiona la decisió en interpretar que la responsabilitat civil declarada en sentència va prescriure abans que la representació legal de la víctima hagués sol·licitat "diligències amb significat rellevant per interrompre-la en novembre de 2018".Segons aquest magistrat, en el fons de resolució de la Sala batega la idea que, un cop iniciada l'execució de la sentència de responsabilitat civil, aquesta no prescriu, assumint una interpretació literal de l'article 570 de la Llei d'enjudiciament civil. Tanmateix, això altera, segons el parer de Sáez Valcárcel, la doctrina que s'aplicava en execució de sentències per aquest tribunal.Afegeix a més que la pròpia Fiscalia no està d'acord amb aquest criteri, que en opinió del discrepant "ve a equiparar el deure del 'fiscal d'equiparar l'acció civil juntament amb la penal i de vetllar per l'execució de la sentència amb capacitat per a realitzar actes de manteniment de la vida d'el dret, que no té cobertura precisa "en el Codi Civil.Fins i tot acceptant la capacitat del fiscal per realitzar actes interruptivos de la prescripció, afegeix, "la pràctica d'aquest tribunal de manera continuada s'ha negat a la simple esbrinament de patrimoni del condemnat aquesta eficàcia". Conclou que la responsabilitat civil es va extingir per prescripció davant el silenci de titular de el dret durant un termini superior a quinze anys que assenyala l'article 1964 de el Codi Civil.

