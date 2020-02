El Barça, eliminat dels quarts de la Copa per un gol al temps afegit (1-0)

El Futbol Club Barcelona cau eliminat dels quarts de final de la Copa del Rei contra l'Athletic de Bilbao, després d'un gol d'Iñaki Williams al minut 91. Després d'un partit vertiginós, físic i ple d'intensitat, els de Quique Setién marxen de San Mamés amb una dura derrota després del gol al temps afegit del davanter basc.La tendència durant la primera part ha estat un ritme vertiginós, un joc molt disputat i una caldera d'estadi gràcies a les graderies de San Mamés. El Barça ha tingut problemes en la sortida de pilota, amb un Ter Stegen sorprenentment erràtic en la distribució amb els peus. El centre del camp blaugrana, amb el suport de Messi de manera constant, ha sabut trobar diverses ocasions que no han acabat resultant en gol.Els lleons de Bilbao han anat a remolc però han fet un parell d'arribades que han posat en problemes a Piqué i Lenglet. Iñaki Williams, revulsiu i guanyant moltes de les carreres que disputava amb els centrals blaugranes, ha acabat diverses vegades pel terra com a única manera d'aturar-lo. Els de Quique Setién han aconseguit més control del partit de cara al descans i durant la segona part, amb un Messi molt més organitzador que participatiu i un Antoine Griezmann que ha donat ales a l'equip en els aspectes ofensius.L'Athletic no s'ha arronsat a la segona part, fent recanvis molt físics i mantenint una pressió molt alta, que seguia posant en problemes a Ter Stegen. La defensa del Barça, desgastada i amb intents amargs de sortida de pilota, ha perdut a Piqué al minut 78 després de diverses topades amb els atacants bascos. Els últims minuts del temps reglamentari han estat molt tensos, en un enfrontament físic i de ràtzies ofensives marcades per Leo Messi. Iñaki Williams ha sentenciat al Barça amb un xut creuat al minut 91, en temps afegit, enviant els blaugranes a l'abisme després d'una setmana complicadíssima.

