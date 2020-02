Les defenses dels presos d'ERC presentaran la setmana vinent les propostes per acollir-se al 100.2

Les defenses dels presos d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentaran a partir de la setmana vinent les propostes per poder-se acollir als permisos penitenciaris que atorga l'article 100.2 del reglament, que atorga la possibilita de sortir per unes hores de la presó per treballar o participar en programes de voluntariat. Segons ha pogut saber l'ACN, entre el dilluns i el divendres de la setmana vinent les Juntes de Tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric rebran les peticions de Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell respectivament. L'altra setmana serà el torn de presentar la documentació per a Oriol Junqueras.



Cal recordar que aquest mateix dijous ha transcendit que la Junta de Tractament de la presó de Lledoners ha concedit aquest permís a l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En el cas del primer podrà sortir onze hores diàries durant tres dies a la setmana per fer feines de voluntariat. El segon sortirà nou hores i mitja cinc dies a la setmana per atendre la seva empresa i fer també tasques de voluntari.

La Junta de Tractament de la presó de Lledoners ha aprovat l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari en els casos de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tal com ha confirmat el Departament de Justícia aquest dijous. Aquest article permet combinar elements propis del segon i el tercer grau penitenciari, i a la pràctica suposa que els dos dirigents independentistes podran sortir més sovint de la presó per anar a treballar o fer tasques de voluntariat.En concret, Sànchez podrà estar onze hores al dia fora del centre tres dies a la setmana (de dilluns a divendres) per fer un voluntariat. Cuixart, per la seva banda, podrà treballar i fer voluntariat cinc dies a la setmana (també, de dilluns a divendres) durant 9,5 hores al dia. Tots dos tindran l'obligació de tornar a la presó a dormir i, per protegir la seva intimitat, la Generalitat no informarà ni de la data de sortida dels Jordis ni tampoc de les entitats o empreses on aniran.L'aplicació de l'article 100.2 és d'aplicació immediata, però ha de tenir l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i la Fiscalia hi pot presentar recurs, però això no en paralitza l'aplicació En última instància, qui prendria la decisió seria l'Audiència de Barcelona. Cada any hi ha 405 interns a qui s'aplica aquest article. L'article 100.2 forma part del programa de tractament individualitzat que té cada pres un cop ha estat classificat. L'aplicació d'aquest article és una opció extraordinària i té per objectiu facilitar la reinserció. A través d'un comunicat, Òmnium ha insistit que Cuixart continua complint "íntegrament" la condemna imposada pel Suprem "sense renunciar a cap dels drets" que li corresponen. L'entitat ha reiterat que el 100.2 no és un "benefici penitenciari" i ha explicat que el seu president aprofitarà les hores fora de la presó per treballar a la seva empresa. Els presos polítics fa setmanes que van activar la via de l'article 100.2. Per fer-ho, primer calia estar classificats en segon grau penitenciari. Les presons van proposar aquest grau a finals d'any i la Generalitat el va ratificar el 9 de gener. A partir d'aleshores, els líders independentistes i les seves defenses van començar a treballar amb els centres penitenciaris -aportant documentació, ofertes de feina, propostes de voluntariat...- per tal que les juntes de tractament, seguint criteris tècnics encaminats a la reinserció, proposessin l'aplicació del 100.2.Fonts jurídiques d'ERC confirmen aque aportaran la documentació relacionada amb Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa "entre aquesta setmana i la vinent", i confien que les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses prenguin una decisió de cara a la primera setmana de març. Els presos de JxCat Josep Rull i Jordi Turull també van en la mateixa línia , i Quim Forn també ha presentat ja la documentació a la presó. Ara com ara, cap dels dirigents independentistes té previst recórrer el segon grau penitenciari.Paral·lelament, Sànchez i Cuixart (condemnats a nou anys de presó per un delicte de sedició) ja han tingut accés a un permís penitenciari de 48 hores, i tots dos han demanat poder tornar a sortir de la presó durant tres dies. La Fiscalia s'ha oposat a aquesta petició en el cas del president d'Òmnium.

