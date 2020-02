El Madrid, eliminat de la Copa del Rei contra la Reial Societat (3-4)

El Reial Madrid ja no és candidat al triplet aquesta temporada. Un any més, el conjunt blanc s'ha ennuegat amb la Copa del Rei, i això que aquest dimecres ho tenia tot de cara per arribar a les semifinals. Els de Zinedine Zidane s'han estavellat contra una excel·lent Reial Societat que s'ha imposat per 3-4 a l'estadi Santiago Bernabéu amb gols d'Odegaard -cedit pel Madrid-, Isak i Mikel Merino.Marcelo, després del 0-3 dels bascos -sòlids en atac i dominants al mig del camp-, ha reduït distàncies després d'una assistència de Brahim Díaz, però al cap de pocs minuts Merino ha tornat a reinstaurar la diferència al marcador. Els blancs, a través de Rodrygo, han situat el 2-4 definitiu. Els de Zidane, líders a la Lliga amb tres punts més que el Barça, ja van quedar eliminats fa dues temporades al Bernabéu davant del Leganés, i l'any passat contra els blaugrana.Vinicius Jr és l'únic jugador del Reial Madrid que ha mantingut la intensitat tot el partit, prenent la màxima responsabilitat en atac i sent el puntal més important dels homes de Zidane. El brasiler ha estat l'autor de l'assistència del segon gol madrileny, fet per Rodrigo, a falta de nou minuts pel final. Nacho, al temps afegit, ha marcat el tercer després d'una ofensiva constant contra la porteria basca.L'equip que entrena Quique Setién i lidera Messi, enfrontat aquesta setmana als responsables de la secretaria tècnica del club, es juguen un lloc a les semifinals davant l'Athletic de Bilbao al nou San Mamés. A la penúltima ronda de la Copa ja hi ha classificats, a banda de la Reial Societat, el Mirandés i el Granada.

