Detingut un conductor begut a Sarrià de Ter i per ferir la seva dona i la filla menor d’edat en un accident

Els Mossos van avisar de seguida els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) que van acostar-se al lloc de l’accident i es van emportar mare i filla cap a l’Hospital Josep Trueta de Girona on van ser ateses. Aleshores, els policies van percebre que el conductor, de nacionalitat veneçolana, presentava símptomes d’anar begut i van fer-li la prova d’alcoholèmia que va donar positiu.



En concret, el conductor va donar 0,52 mg/l, més del doble del permès. A més, els Mossos van sancionar l’home perquè el cotxe no duia els elements de seguretat adients per transportar la petita. L’home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit, a l’espera de ser citat per l’autoritat instructora.