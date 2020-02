Bicis, vaixelles o eines: tot el que es pot trobar a la Biblioteca de les Coses de Barcelona

La Biblioteca de les Coses de Barcelona, al Casal de ca l'Isidret de Sant Martí, ja està en funcionament per oferir tot tipus d'objectes als veïns. És la primera biblioteca d'objectes a la ciutat, que funciona a través d'un sistema d'economia col·laborativa.Està impulsada per les entitats Rezero i Nusos Cooperativa i fa préstecs d'objectes de tot tipus als usuaris. Des de planxes a caixes d'eines, passant per vaixelles, objectes de bricolatge o bicicletes.L'objectiu de les entitats és fomentar el préstec en comptes de la compra d'aquest tipus d'objectes. "Les eines elèctriques d'ús domèstic són utilitzades el 10% del temps per al qual han estat dissenyades", argumenten els impulsors.

