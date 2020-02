CCOO i UGT demanen no «pressionar» pel diàleg a Catalunya després de reunir-se amb Sánchez

Els secretaris generals de la UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, s'han reunit aquest dijous amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez a Barcelona. Ros i Pacheco han comparegut davant els mitjans després de reunir-se amb Sánchez i han demanat no "posar pressió" al diàleg per resoldre el conflicte polític a Catalunya.Els representants dels dos sindicats majoritaris han assegurat estar "satisfets" tant de la reunió amb Sánchez com de la trobada que el president espanyol ha mantingut aquest dijous al matí amb el president, Quim Torra. Ros ha reclamat que el diàleg necessita "generositat, temps i discreció". Els dos sindicats també han demanat "confiança" en el Govern i la Moncloa.Ros i Pacheco també s'han referit a la situació dels presos polítics i el secretari general de CCOO ha assegurat que el seu alliberament contribuiria a generar un escenari de distensió". Durant la reunió, però, han assegurat que no s'ha abordat la situació de l'exconsellera Dolors Bassa, empresonada i afiliada a la UGT, per a qui el sindicat va avançar que demanaria l'indult.UGT i CCOO han explicat que "60% del temps" que ha durat la reunió ha estat dedicat a qüestions laborals, com el compromís del govern de Sánchez de derogar els aspectes més "lesius" de la legislació laboral vigent.En l'àmbit laboral, els sindicats sí que han reclamat pressionar les patronals i el govern espanyol per aconseguir els seus objectius i confien que les primeres mesures es concretin abans de l'1 de maig.Després de reunir-se amb el president, Quim Torra, el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha aprofitat la seva visita a Barcelona per reunir-se amb el lobby empresarial Barcelona Global, CCOO, UGT i Pimec.En la seva reunió amb Sánchez, Barcelona Global ha instat Sánchez a reformar la fiscalitat per afavorir la creació d'empreses a la ciutat, principalment les relacionades amb el sector tecnològic. L'associació també ha demanat al president espanyol que doni suport a la seva estratègia de captació d'inversió i que treballi per agilitzar l'aterratge d'empreses internacionals a la ciutat.Barcelona Global també ha plantejat revifar el projecte de cocapitalitat cultural de Barcelona i que l'estat afavoreixi el desenvolupament de la indústria científica i de recerca. El lobby també ha plantejat a Sánchez la creació d'una comissió delegada per a les grans ciutats, que coordini les polítiques dels diferents àmbits i també la creació d'un "consell de savis" que plantegi com crear una governança metropolitana.

