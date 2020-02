L'Espai Barça, l'altre maldecap de Bartomeu

Recreació virtual de l'Espai Barça. Foto: FC Barcelona

Mala època per Josep Maria Bartomeu. Canvi a la banqueta, eliminació de la Copa del Rei, crítiques a la política de fitxatges i a la direcció del club... i oposició veïnal al gran projecte amb què vol acabar el seu mandat a can Barça. Les obres per preparar la reurbanització del Camp Nou i fer realitat l'Espai Barça començaran aquest dilluns, 10 de febrer, i el president del Futbol Club Barcelona encara no té la certesa que la justícia l'avali.Els tribunals encara no s'han pronunciat sobre les demandes interposades contra el projecte per part de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i la CUP i els veïns avisen que si tira endavant es mobilitzaran.Aquest dilluns l'Ajuntament donarà el tret de sortida a un procés de reurbanització que fins ara ha resultat polèmic. Les primeres intervencions visibles seran al carrer Menéndez Pelayo, amb la retirada d'arbres. En les pròximes setmanes, també s'intervindrà en els carrers Joan XXIII i la zona de davant l'estadi.Les obres d'urbanització començaran al llarg dels primers mesos del 2020 i els veïns ja valoren la possibilitat de convocar mobilitzacions per visibilitzar el seu rebuig al projecte. Ho explica aAdela Adela Agelet, secretària de l'Associació de Veïns de les Corts i membre de la coordinadora veïnal del districte.Agelet argumenta que l'Espai Barça plantejarà problemes de mobilitat al barri. "Les modificacions s'han fet únicament per facilitar l'ampliació de l'estadi i pensem que, especialment els dies de partit, hi haurà afectacions de trànsit importants", afirma.Des de les associacions veïnals també tenen recels amb els canvis que provocarà el projecte en els espais verds del barri. "Preveiem que afecti l'actual corredor verd que tenim des de la Maternitat al cementiri", diu.La secretària de l'Associació de Veïns de les Corts sintetitza la seva oposició al projecte en una frase clara i directa: "L'Espai Barça no defensa els interessos de la ciutat sinó del club". En aquesta línia, els veïns de les Corts confien que la justícia els doni la raó i dicti sentències favorables als contenciosos administratius que la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i la CUP van presentar el 2018.Es tracta de dues demandes diferents però que apunten en la mateixa direcció. Tant la federació veïnal com els cupaires defensen que el projecte d'Espai Barça vulnera a llei catalana d'Urbanisme.Concretament consideren que la modificació urbanística no respecta l'article 98.1 de la legislació, que obliga a compensar amb zones verdes la requalificació urbanística d'equipaments esportius. El projecte ho preveu, però la CUP i la FAVB ho veuen insuficient i a més critiquen que el procés participatiu amb el veïnat per dissenyar l'Espai Barça va ser merament simbòlic.La modificació del Pla General Metropolità (PGM) va ser impulsada el passat mandat pel govern d'Ada Colau i va ser aprovada a l'Ajuntament amb els vots de tots els grups menys la CUP, ara sense representació. La Generalitat va ratificar-la, permetent al Barça construir un edifici d'oficines i un hotel. També es generaran més zones verdes i es faran més carrils bici "El projecte no respon a un interès col·lectiu", insisteix l'exregidora Eulàlia Reguant en declaracions aEl projecte afecta una superfície de més de 100.000 metes quadrats i preveu la remodelació del Camp Nou -eliminant les barreres que el separen del barri- i l'enderroc del Palau Blaugrana i la Pista de Gel.L'Espai Barça no és l'únic projecte de reforma urbanística vinculat a un club de futbol de l'estat espanyol que ha acabat els tribunals. El 2018 el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va anul·lar el planejament urbanístic de l'estadi de l'Atlètic, El Wanda Metropolitano, aprovat per l'Ajuntament de la capital espanyola, aleshores liderat per Manuela Carmena.El club va recórrer la decisió judicial, que sentenciava que l'Ajuntament -i també la Comunitat de Madrid- havien prioritzat els interessos privats per sobre dels públics, a més de trobar errors en la requalificació dels terrenys i reconèixer la falta d'estudis de contaminació acústics.Ara, la patata calenta és per al Barça. El projecte ja s'ha encarit fins als 685 milions d'euros, un cost superior al que els socis van avalar en una consulta el 2014. Un dels candidats a les eleccions del club el 2021, Víctor Font, ha demanat un nou referèndum. Bartomeu, doncs, està pendent dels tribunals i les urnes per veure si pot fer realitat la seva joia de la corona.

