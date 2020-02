Mor «Popeye», el famós sicari de Pablo Escobar, per un càncer d'estómac

El narcotraficant colombià John Jairo Velásquez Vásquez, més conegut com 'Popeye', antic sicari de Pablo Escobar, ha mort aquest dijous a la matinada a l'Institut Nacional Cancerològic de Bogotà, on era atès per un càncer d'estómac en fase terminal.L'Institut Nacional Penitenciari i Carcerari (INPEC) ha anunciat la defunció en un comunicat en el qual ha explicat que 'Popeye' es trobava ingressat des del 31 de desembre del 2019. Vásquez, que va resultar fonamental en l'estructura criminal del càrtel de Medellín, ha enllaçat penes de presó fins i tot des d'abans de la mort d'Escobar el 1993, per diversos delictes com el terrorisme, el narcotràfic, l'assassinat, entre d'altres.Després de passar entre reixes 24 anys, va sortir de la presó el 2014, però quatre anys més tard, en els quals va tenir temps d'adquirir certa rellevància mediàtica per l'auge del fenomen Pablo Escobar en mitjans de comunicació i en la cultura popular, va tornar a la presó després de ser condemnat per extorsió i associació per delinquir.

