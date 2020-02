ERC celebra que tant Sánchez com Torra avalin la mesa de negociació

ERC celebra que tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el president de la Generalitat, Quim Torra, hagin avalat i acordat posar en marxa aquest mes de febrer la mesa de negociació entre governs. Consideren que aquest espai de diàleg entre governs, acordat pels republicans a canvi de l'abstenció a la investidura de Sánchez, ha de servir per activar la via política per resoldre el conflicte i abandonar "la de la repressió i la judicialització".Així ho ha expressat la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que ha valorat positivament que la mesa s'activi encara que, des del seu partit, l'afrontin des de l'"escepticisme" i la "prudència". Segons la dirigent, l'independentisme ha de posar sobre la taula l'autodeterminació i l'amnistia, tal i com ha fet Torra aquest dijous davant del president del govern espanyol.Vilalta ha esquivat, però, les discrepàncies sobre la necessitat que hi hagi un mediador a la mesa. Junts per Catalunya i Torra el demanen, mentre que Sánchez s'ha espolsat aquesta qüestió tot assegurant que el diàleg serà tan "transparent" que els mediadors seran "els 47 milions d'espanyols". ERC ha assegurat que, en tot cas, serà a la mesa on es concretaran les característiques i garanties que ha de tenir el diàleg.La portaveu d'ERC també ha assegurat que en els pròxims dies s'acabarà de concretar quina serà la delegació que formarà part de la mesa de negociació. Torra ha expressat la voluntat de presidir la primera trobada i els republicans consideren "lògic" que també hi assisteixi el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.Les 44 propostes competencials, pressupostàries i sobre transferències que ha portat Sánchez a la reunió, ha dit Vilalta, s'hauran de tractar a la comissió bilateral Estat-Generalitat. La mesa de negociació, ha insistit, ha de ser ad hoc per afrontar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

