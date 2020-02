Un jutge demana més informació de l'assassinat de Pedro Álvarez a la policia però no reobre el cas

El jutjat d'instrucció número 4 de l'Hospitalet de Llobregat ha rebutjat reobrir la investigació per l'assassinat de Pedro Álvarez, el jove que va morir d'un tret al cap el 15 de desembre del 1992. Amb tot, el jutge demana a la Guàrdia Civil policia nacional espanyola (CNP) que determini si pot obrir alguna nova diligència per determinar la implicació en el cas de persones contra qui la causa no està prescrita. Precisament, l'únic detingut que hi ha hagut des de la mort d'Álvarez va ser l'agent del CNP José Manuel Segovia Fernández.Amb la seva decisió el jutge subscriu el criteri de la Fiscalia, que considera la causa prescrita en relació a Segovia, tot i que admet tenir dubtes sobre a prescripció i per això ha enviat els requeriments als cossos policials.El jutge, però, atén parcialment la reclamació de la família d'Álvarez, representada per l'advocat Benet Salellas per evitar la prescripció del cas l'octubre de 2020.La família demanava buscar noves "proves objectives" que permetessin reobrir el cas: localitzar el vehicle que en aquell moment estava a nom de Segovia, noves proves per identificar la sang de l'autor del tret i una actualització de l'informe de balística.Ara, Salellas presentarà recurs contra la decisió del jutge. La Plataforma Pedro Álvarez denuncia que la decisió del tribunal i els arguments de la fiscalia "impedeixen" la investigació i "l'esclariment" dels fets.

