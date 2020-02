VÍDEO Una testimoni confirma el triangle amorós en el crim de la Guàrdia Urbana

Rosa Peral i Albert López en el judici del crim de la Guàrdia Urbana Foto: ACN

Albert López va regalar un anell de compromís a Rosa Peral tres setmanes abans que es cometés el crim de la Guàrdia Urbana, segons ha declarat una amiga de l'acusada aquest dijous a l'Audiència de Barcelona. L'amiga ha explicat que l'acusada va arribar a portar a una mà l'anell de la víctima, Pedro Rodríguez, i a l'altra el d'Albert López, un fet que demostraria el triangle amorós entre els acusats i la víctima.La testimoni ha explicat que va començar una relació d'amistat amb Peral perquè eren veïnes i portaven els fills a la mateixa escola. Ha comentat que coneixia també l'exmarit, a qui en un primer moment, segons la investigació Peral i López van voler incriminar en la mort de Rodríguez. Ha parlat de quan Peral va començar els tràmits de divorci amb el seu exmarit, i de com va començar, de cop, a parlar malament d'ell fins al punt que l'amiga va dir-li que estava "actuant per despit" i que "no es creia" el que estava dient de l'exmarit.De les relacions de Peral amb altres homes ha explicat saber-ne "poca cosa" perquè ella no explicava res i, si ho feia, "l'havies de llegir entre línies", ha dit. La testimoni ha detallat l'escena d'una trobada amb un grup d'amigues que va tenir lloc a la terrassa d'un restaurant de Barcelona. En un moment d'aquesta reunió, tres setmanes abans de la mort de Rodríguez, va aparèixer Albert López i va entregar-li un anell de compromís a Rosa Peral. Aquell mateix dia, minuts després també va arribar Pedro Rodríguez. Les amigues van demanar-li explicacions i Peral va confessar "tenir dubtes entre Pedro i Albert", ha explicat la testimoni. Això ha constatat davant del tribunal el triangle amorós que existia, setmanes abans del crim, entre els dos acusats i la víctima.L'amiga també ha explicat que no va ser fins el dia abans de la detenció de Peral que va començar a generar sospites sobre Albert López, atribuint al seu amant l'autoria del crim. Aquest aspecte va en la mateixa línia d'alguns dels testimonis que van declarar dimecres i segons les quals Peral va començar a parlar malament de López quan va sospitar que podria ser incriminada, i no abans.El darrer dels testimonis que ha passat aquest dijous per l'Audiència de Barcelona ha estat un veí del domicili de Rosa Peral. És la persona que va escoltar des de casa seva el soroll d'una serra elèctrica, un aspecte que ha ratificat en el judici tot i que no ha sabut precisar on s'estava utilitzant aquesta eina.El testimoni ha explicat haver mantingut una trobada sexual amb l'acusada i haver-se intercanviat missatges i fotografies íntimes. El fiscal, però, l'ha acusat de fals testimoni perquè no es creu que la relació amb Peral només s'hagués produït una sola vegada, després de veure que els missatges de WhatsApp que s'intercanviaven amb l'acusada no anaven en aquesta línia. Aquests missatges s'han llegit públicament durant la seva declaració.El mateix veí també ha reconegut haver saludat el pare de Rosa Peral el matí després del crim. En un primer moment el pare de l'acusada va declarar a la policia que qui havia saludat aquell dia era Pedro Rodríguez –que ja era mort-. Després va confessar als Mossos d'Esquadra haver mentit perquè s'havia equivocat, un aspecte que va reafirmar durant la seva declaració en el judici.

