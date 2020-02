València supera per primera vegada els cinc milions de pernoctacions de turistes el 2019

La ciutat de València ha tancat 2019 superant per primera vegada els cinc milions de pernoctacions de turistes, amb 5.276.710 visitants, i un creixement del 5,4% en el nombre de viatgers rebuts, fins a arribar als 2.182.132. Així ho destaquen les últimes dades facilitades aquest dijous per Emiliano García, regidor de Turisme i Internacionalització i president de Visit València."Tenim un model turístic que ha transformat totalment el que tenia la ciutat; creiem que el turisme ha d'aportar més i ser un actiu socioeconòmic que aporti valor a la societat des de diferents perspectives", ha apuntat García, que ha subratllat que la sostenibilitat "s'ha convertit en la peça fonamental de l'estratègia turística de València".En aquesta línia, ha incidit que creuen "en un turisme sostenible". "Davant la massificació de les destinacions, nosaltres hem optat per la diversificació", ha dit, i preveu que un creixement "sostingut i estable" afavoreixi les noves iniciatives, segons ha informat el consistori en un comunicat.Els més de cinc milions de pernoctacions de turistes (un creixement del 5,7% interanual segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística), revelen un "especial increment" del nombre de pernoctacions d'estrangers, que han augmentat un 8,7%.El nombre de viatgers ha experimentat un creixement del 5,4% (2.182.132), dels quals els estrangers s'han incrementat un 10,2% (1.259.228). Per altra banda, el preu mitjà de l'habitació de l'hotel és de 86,5 euros (un 7,4% més).

