La mesa de diàleg, a mercè de la tempesta electoral

La mesa de negociació s'activarà en paral·lel a una legislatura minvant i a una pugna electoral creixent a Catalunya. L'espai que ha de garantir la interlocució entre governs després d'anys d'enquistament del conflicte haurà de travessar una tempesta que amenaça de sotmetre-la a les turbulències pròpies de dos partits, Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, que competeixen per guanyar la presidència de la Generalitat.Sobreviurà el diàleg a aquesta borrasca? Per ara, les agendes s'han sincronitzat perquè la primera reunió sigui aquest mateix mes de febrer , com va avançar ahir al vespre NacióDigital , i que estigui presidida per Pedro Sánchez i Quim Torra. El primer necessita que aquest fil es mantingui per garantir-se l'estabilitat. El segon, portar el seu partit a guanyar les eleccions -tot i no ser candidat- i preservar el seu llegat presidencial.La trobada entre els màxims dirigents ha servit per rebaixar les tensions després de més d'un any de telèfons trencats entre els dos mandataris. L'atzucac segueix sent el mateix -Torra defensa l'autodeterminació i l'amnistia i Sánchez s'hi oposa rotundament- però, de moment, tots dos estan disposats a explorar-se des de la discrepància i arraconant el to crispat més per pragmatisme que per convicció. El president del govern espanyol ha proclamat que s'obre una nova etapa de "retrobament" amb Catalunya i ha reconegut Torra com a interlocutor. I el president català s'ha manifestat disposat a encapçalar la via del diàleg deixant en un segon pla la "confrontació" promesa a l'estiu. Tot i això, Torra no dona per fet un canvi de cicle. "Lamento que no sabem encara quina és la proposta del govern espanyol", ha dit. Ha afegit que no ha obtingut resposta a la petició de fi de la repressió. Tot i mantenir el mur a les dues principals reivindicacions de l'independentisme, Sánchez ha assegurat que no té por de parlar de tot. S'aixequen, doncs, els vetos de mesos enrere en el terreny verbal. També s'ha esfumat la bel·ligerància que va exhibir en plena campanya del 10-N , quan va arribar a proposar penalitzar els referèndums i va prometre retornar Carles Puigdemont a Espanya. "Ningú ha guanyat i tots hem perdut", ha afirmat el líder del PSOE . L'afirmació s'aproxima a una afirmació que porta el segell de l'exconseller Raül Romeva. "No hem guanyat; ells, tampoc", va dir dimarts de la setmana passada a la compareixença al Parlament. El clima és el que ha abanderat ERC en el seu intent de fer viable la via pragmàtica basada en gestionar la política del dia a dia al mateix temps que s'aborda el conflicte. El telèfon del vicepresident Pere Aragonès, aquests dies, ha estat connectat tant amb Palau com amb la Moncloa. Sánchez ha mostrat comprensió, fins i tot, per la via d'aprovar els pressupostos catalans i després convocar eleccions -camí assenyalat per Torra- malgrat que el PSC considera que "no té sentit".La incògnita és si la mesa podrà transitar i assentar-se enmig de la batalla electoral tenint present que el posicionament sobre el conflicte de fons entre el govern espanyol i els independentistes és antagònic i que JxCat esmolarà la seva estratègia per desbancar ERC del podi de les enquestes.Un dels primers episodis a resoldre serà la tria dels protagonistes del diàleg entre governs. Torra ja ha deixat clar que ell presidirà, juntament amb Sánchez, la primera trobada. Els republicans veurien "lògic" que també hi fos el vicepresident Pere Aragonès. Així ho ha verbalitzat la portaveu i secretària general adjunta, Marta Vilalta. A més, s'ha obert també el debat sobre si la mesa hauria d'incloure o no la figura d'un mediador, reivindicada per Torra i per Puigdemont aquesta mateixa setmana. Els partits independentistes han defensat en una votació al Parlament que així sigui , però els republicans consideren que no és imprescindible per arrencar la taula i que, en tot cas, sigui allà on aquesta qüestió se sotmeti a debat. Sánchez - a favor del Mobile World Congress a Barcelona, missatge dirigit al PP madrileny- s'ha espolsat la pregunta del damunt afirmant que el diàleg té vocació de ser tan "transparent", que els mediadors seran "els 47 milions" de ciutadans espanyols. De moment, això sí, dos equips tècnics dirimiran els aspectes logístics de la cimera. JxCat dona per fet que la delegació catalana estarà liderada pel president i el vicepresident.A l'espera de com s'afronten els esculls del format, ERC celebra que tant Sánchez com Torra avalin la mesa de negociació per la qual van abstenir-se a la investidura . Especialment tenint en compte que JxCat van votar en contra i van criticar que l'acord dels republicans amb el PSOE era insuficient de la mateixa manera que Torra defensa l'aprovació dels pressupostos que també van ser criticats pels encara socis de Govern. Els republicans asseguren que no temen que JxCat acabi capitalitzant la seva agenda de cara a les eleccions perquè interpreten que la rúbrica del president a la mesa és acceptar que ERC no va donar "un xec en blanc" al govern espanyol.La interpretació que fan els d'Oriol Junqueras és que l'escenari de diàleg, negociació i pragmatisme els beneficia electoralment mentre que el de confrontació juga a favor de JxCat. Així doncs, entenen que si Torra oneja la bandera de la interlocució en realitat abonen l'escenari que ERC busca. Precisament per això, temen que, en algun moment, hi hagi "temptacions" de girar la tendència. Especialment, a mesura que s'acostin les eleccions i que la precampanya coincideixi, per exemple, amb els pressupostos generals de l'Estat i Sánchez necessiti el sí dels republicans malgrat que no s'hagi avançat ni en l'autodeterminació ni en l'amnistia. La intenció anunciada pel president és involucrar partits i entitats independentistes per marcar el compàs del Govern a la mesa. Els comuns, per la seva banda, ja han reclamat que es parli amb totes les formacions.Per esquivar la tempesta pronosticada per tots els radars, el president del govern espanyol sí que ha arribat a la Generalitat -on ha estat rebut amb honors per l'Escamot de Gala dels Mossos- amb un llistat de 44 propostes sota el braç que omplin el diàleg més enllà de la discrepància enquistada per resoldre el conflicte polític. El principal objectiu és posar de relleu que, a diferència de l'anterior govern del PP, ell sí que està disposat a atendre reivindicacions catalanes que venen de lluny tractant de tu a tu amb la Generalitat. Tot i això, el govern espanyol no ha aconseguit encara omplir la vacant catalana a la cadira del Consell de Política Fiscal i Financera, que es reunirà aquest divendres per abordar l'objectiu de dèficit. Aragonès manté que no s'hi asseurà.Més enllà de la mesa i el diàleg, l'agenda de Sánchez contempla la revisió del finançament autonòmic, el compliment en inversions previstes a l'Estatut i l'anul·lació del judici a l'expresident Lluís Companys, entre d'altres. Tot plegat, serà matèria a tractar a la comissió bilateral Estat-Generalitat, que ambdues parts han acceptat que també es posi en marxa aquest febrer. La mesa de negociació, serà ad hoc per parlar del conflicte polític. De fet, esdevindrà el mirall de la confrontació independentista, la tempesta de la qual amenaça d'impactar amb trons i llampecs també a la pròpia Moncloa.

