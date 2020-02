VIDEO un cotxe crema aquest migdia a la C17 Més info avui a les 20:00 a @VOrientalTv @transit pic.twitter.com/MnnxeTaLva — infovalles (@infovalles_votv) February 6, 2020

Un turisme ha quedat totalment calcinat aquest dijous al migdia a la C-17, entre Canovelles i l'Ametlla del Vallès. Segons informa VOTV , el vehicle circulava en sentit sud i, per causes que encara s'estan investigant, ha començat a cremar. El cotxe ha quedat aturat aturat al mig de la via, fet que ha provocat que la via hagi estat tallada en sentit sud fins poc abans de la una del migdia.

