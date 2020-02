El govern de Sánchez vol ara que España Global sigui menys «defensiva» i més «racional» i «positiva»

El Ministeri d'Exteriors dirigit per Arancha González Laya pretén que la secretaria d'Estat d'España Global sigui menys "defensiva" i més "racional" i "positiva". Fonts diplomàtiques espanyoles admeten que durant l'etapa d'Irene Lozano al capdavant de la secretaria, aquesta s'ha dedicat principalment a "desmentir" informacions sobre l'Estat respecte l'afer català i que ara volen deixar de "respondre a una agenda que marquen altres"."España Global ha de defensar el que som i no el que no som", defensen aquestes fonts. D'altra banda, des del ministeri reconeixen que no han guanyat "l'opinió pública" internacional sobre la crisi catalana i lamenten que "encara hi ha gent que compri l'existència d'un dret a decidir".