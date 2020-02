Localitzen al Ter i al Llobregat una xinxa d'aigua fins ara inaudita als rius de Catalunya

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat de Vic (UVic) han trobat, per primer cop a Catalunya, concretament als rius Ter i Llobregat, la xinxa d'aigua Aphelocheirus aestivalis, un insecte heteròpter que es troba als trams mitjans i alts de rius ben oxigenats i conservats del continent europeu. Concretament, l'espècimen s'ha localitzat als municipis de Balsareny (en el cas del riu Llobregat) i de Torelló (en el cas del Ter), al Bages i Osona respectivament.Els científics han explicat la troballa en un article que publica la revista Limnetica. Aquesta descoberta, assenyalen els responsables de l'estudi, confirma la presència de l'insecte de la família Aphelocheiridae a la península ibèrica i permet incorporar una nova família d'heteròpters a la fauna catalana.El grup d'investigadors ha explicat que amb el descobriment d'aquesta espècie en sistemes fluvials a Catalunya, es completa el mapa actual de distribució peninsular de la família Aphelocheiridae, fins ara representat per dues espècies endèmiques, A. Murcius i A. Occidentalis, descrites des de fa anys en altres comunitats autònomes.Els nous exemplars d'aquest insecte fluvial van ser trobats en dos trams del riu Llobregat i del Ter, a 36 quilòmetres de distància l'un de l'altre. La distribució restringida i fragmentada de l'espècie i els seus requeriments biològics, com ara una bona qualitat ecològica dels sistemes fluvials, són factors que posen en perill la seva conservació futura i requereixen impulsar mesures urgents per conservar-ne l'hàbitat natural, alerten els experts.

Detecció de xinxes d'aigua al Llobregat by La muntanya russa on Scribd

