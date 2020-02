Les 10 frases de Torra per posar en marxa la mesa de negociació

▶️ #President @QuimTorraiPla: "Entre l'independentisme hi ha un consens per abordar el diàleg a partir de dues qüestions: l'exercici dret autodeterminació acordat entre governs i la fi de la repressió, amb amnistia i fi de la judicialització" pic.twitter.com/EobtYFBFIH — Govern. Generalitat (@govern) February 6, 2020

Després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi defensat l'obertura d'una nova etapa de "retrobament" amb Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat amb quin ànim pensa posar en marxa la mesa de negociació. Ha deixat clar que la vol encapçalar i que seguirà defensant tant l'autodeterminació com l'amnistia perquè és el que defensa "el 80%" de la societat catalana. A continuació, les deu frases que marquen el discurs del president per donar el tret de sortida al diàleg amb el govern espanyol."Tinc voluntat de posar en marxa la mesa de negociació liderada pels dos presidents."Lamento que no sabem encara quina és la proposta del govern espanyol""Sobre l'autodeterminació, Sánchez no s'ha mogut. La seva proposta és l'autogovern dins de la Constitució. I no he tingut resposta sobre la fi de la repressió""De la reunió surt el mandat de concretar les solucions reals per resoldre el conflicte. Hem d’establir el format de la mesa de negociació perquè pugui tirar endavant. No ens aixecarem mai d'una mesa de negociació""L'exercici de l'autodeterminació i reclamar l'amnistia representa allò del que més del 80% de la societat catalana hi està d'acord""Traslladaré el contingut a la mesa de partits i entitats independentistes per fixar els termes en els quals defensaré la posició des del Govern""Cal reconèixer que sense resoldre presó i exili no resoldrem el conflicte polític. Però sense posar la nació per sobre de qualsevol interès partidista tampoc""Naturalment, s'han d’abordar els punts sectorials, però no a la mesa, que és per parlar del conflicte polític. Si hi hagués voluntat, la meitat de punts els podrien resoldre en una reunió del consell de ministres perquè molts són incompliments de l'Estat""La majoria de la ciutadania vol que el diàleg fructifiqui, però hem de tenir les garanties. Les reunions han d’estar sempre presidides pel president del govern d'Espanya i pel president de Catalunya""Seguim pendents de saber si aquest és un canvi de cicle. La confrontació que he defensat és sempre una confrontació democràtica"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor