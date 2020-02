Les 10 frases de Sánchez per a l'etapa de «retrobament» amb Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat a la trobada amb el president Quim Torra al Palau de la Generalitat amb la carpeta del diàleg sota el braç. Per damunt de les discrepàncies, ha dit, s'ha de prioritzar l'inici d'una etapa de "retrobament" amb Catalunya que prendrà forma en una reunió de la mesa de negociació entre governs aquest mateix mes de febrer. El discurs de Sánchez dista molt del to dur contra l'independentisme que va utilitzar en la campanya del 10-N. A continuació, deu frases clau que demostren el gir del president."Avui ha de començar el diàleg per al retrobament. Necessitem recomençar, reprendre el diàleg""Hem de reprendre l'agenda política deixant enrere el conflicte. El diàleg ha de patir del reconeixement de l'altre. No hi ha cap altra manera de resoldre el contenciós""Amb la llei només no n'hi ha prou. La llei és la condició, però el diàleg és el camí""Hem mantingut un diàleg honest i respectuós. El significat d’aquesta trobada és la nostra voluntat sincera de dialogar i d’acordar""El balanç de la darrera dècada és lamentable. Ningú ha guanyat i tothom ha perdut""Estem tan confosos pel soroll i la cridòria que se’ns oblida que la funció de la política és resoldre conflictes i no generar-los""El camí no serà fàcil ni ràpid, hi ha ferides molt profundes. Però això només són raons per posar en marxa, quan abans millor, el diàleg entre institucions""Aquest serà un diàleg franc i transparent. Parlarem amb claredat i el mediador seran els 47 milions de ciutadans""Sóc un ferm defensor de l'autogovern de Catalunya""Cap enemic és prou tenebrós com per frenar el retrobament. Hi haurà sectors que es resistiran al diàleg i hi ha qui pensa que la imposició és l'únic desenllaç admissible. Podrem superar-les perquè som més els que volem dialogar"

