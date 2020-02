El festival de dansa Sismògraf arribarà a Olot més ecològic que mai

«Lo.li.ta», amb Angie Mas, de La Taimada, serà un desl espectacles inugurals per Sant Jordi. Foto: @SismografOlot.

Mass-bloom explorations presentarà una instal·lació performativa on els protagonistes seran uns cucs que devoren plàstic. Foto: @SismografOlot.

El Sismògraf acollirà activitats lúdiques i educatives per a tots els públics que van més enllà de la programació del festival. Foto: @SismografOlot.

"La retallada dels pressupostos per la disminució d'ingressos no afecta el Sismògraf ", ha conclòs aquest matí l'alcalded'Olot, Pep Berga, durant la presentació de la dotzena edició del "festival que detecta el moviment" –la sisena edició del mercat–, que enguany compta amb un pressupost al voltant dels 300.000 euros. El certamen tindrà lloc a la capital de la Garrotxa des de la diada de Sant Jordi, dijous 23 d'abril, fins al diumenge 26 d'abril, amb l'objectiu de repensar present i futur des de la nova democràcia ecològica i el compromís social, econòmic i estètic.Junt a Pep Berga, Tena Busquets, directora artística del Sismògraf, ha destacat els nous espectacles de la companyia Mar Gómez, Les Impuxibles, Antes Collado, de la portuguesa Claudia Dias i el nou procés de creació de Juan Carlos Lérida, i, també, les propostes internacionals dels belgues Reckless Sleepers o dels anglesos Stopgap, que conviuran amb el talent de proximitat com el de Lorena Nogal, Roser López Espinosa, Lali Ayguadé, Ángel Duran, Roser Tutusaus o Joaquín Collado.El Sismògraf 2020 s'iniciara el dia de Sant Jordi amb tres peces -de la sèrie Balla'm un llibre, iniciada a totes les biblioteques de Catalunya- que uniran la dansa amb la literatura de Brossa, El Quixot, de Cervantes, i Lolita, de Vladimir Nabokov, amb l'objectiu acostar la dansa al públic mitjançant la suma de paraula i moviment, i l'elecció d'uns escenaris ben singulars, en una diada tan especial de la tradició festiva catalana.Enguany, però, es fa una "aposta decidida pel compromís ecològic", en paraules de Busquets, que no solament es podrà veure en alguns dels espectacles sinó que tindrà efectes pràctics: en el camí per ser més sostenible, el festival Sismògraf ha programat una petita acció simbòlica, en què convertirà i compensarà la petjada de carboni de tots els artistes i professionals desplaçats a Olot des de fora de Catalunya en llavors que es plantaran en un indret encara a decidir, per bé que el batlle ha avançat que serà en un barri d'Olot i que la directora artística ha anticipat, també, que generarà una nova acció artística.El Sismògraf treballa actualment per assolir la màxima responsabilitat ecològica, social, econòmica i estètica. Tant des de la seva gestió com a festival, com des de la vessant artística amb la programació de propostes que treuen a la llum temes que es troben en l'agenda pública i amb artistes que, com a reflex de la societat i compromesos amb el moment actual, exploren com gestionar algunes qüestions que preocupen i angoixen els ciutadans. Com podem viure i compartir el planeta els diferents éssers vius? Serà, doncs, la qüestió a explorar i respondre.En aquesta línia, del 23 al 26 d'abril es podran veure espectacles com el de la companyia sueca Recoil que amb Mass-bloom explorations presentarà una instal·lació performativa on els protagonistes seran uns cucs que devoren plàstic. O Ívida Cynara que treballarà amb material 100% vegetal en el seu espectacle Ívides. Per la seva banda, la companyia anglesa Stopgap presentarà Frock, una peça de dansa inclusiva interpretada per persones amb diversitat funcional. I la companyia belga Reckless Sleepers presentarà A string section: 5 dones, cadires, serres i molta visceralitat.I sense oblidar la connexió amb l'entorn natural, es torna a repetir l’Itinerari amb bici que tant èxit va tenir l'edició passada –inesperat l'any passat, segons Busquets– amb les propostes enguany de Lali Ayguadé (Underneath), Proyecto Larrua (Idi Begi), Arnau Pérez (Young blood) i Ivona (Manbusha), i l'Itinerari al Parc Nou el diumenge, darrer dia de festival, amb les propostes de carrer d'Antes Collado (¿A quién le importan las heridas cuando se está bailando? 1,2,3), Osa+Mujika (Expectations will not kill you), Daniel Doña Compañía de Danza (Campo cerrado), Cia Sebastián García Ferro (Upper) i Promenade d'artiste (Street Pantone).De fet, l'entorn paisatgístic privilegiat d'Olot i la seva singularitat inspiradora seran un any més l'escenari de moltes de les propostes que es faran a l’aire lliure i seran totalment gratuïtes. Un binomi, el de dansa i paisatge, que converteix el Sismògraf com a pla ideal de cap de setmana per a tota mena de públics.El festival Sismògraf està organitzat per la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament d’Olot i rep el suport de la Diputació de Girona.El Sismògraf, com a epicentre de la dansa a Catalunya, també fa possible que es puguin tornar a veure peces aplaudides pel públic i la crítica. Així, s’ha programat Trama, de Roser López Espinosa, Rise, de la Companyia Wonderground i Immortels-Le nid, de la companyia francesa Adhok. I com cada any, la peça de carrer Cinc minuts de dansa, amb alumnes de l'Institut del Teatre dirigits aquest any per Roberto Olivan.Un any més, el Sismògraf acollirà activitats lúdiques i educatives per a tots els públics que van més enllà de la programació del festival, amb Les Rèpliques, espectacles que tenen lloc fora dels dies del festival. A Olot es pot veure avui mateix al vespre A nation is born in me, de Soren Evinson. I a la tardor, La Veronal i Macarena Recuerda també mostraran els seus espectacles.El festival Sismògraf compta un any més amb iniciatives com el Millor Públic, el Mapadeball -antic Tots Dansen, que reuneix estudiants de secundaria dels instituts olotins-, la clàssica Ona Expansiva o la nova Cambra Magmàtica, es més de la trobada dels joves crítics de Novaveu.: podeu descarregar-vos el dossier del Sismògraf 2020 des d'aquest vincle o bé veure'n els artistes o la programació detallada dels espectacles

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor