Sánchez rebutja la figura del mediador i liderarà la primera reunió de la mesa de diàleg

Després de gairebé una hora i mitja de reunió al Palau de la Generalitat, Pedro Sánchez, ha comparegut davant la premsa a la Galeria Gòtica per valorar el contacte amb Quim Torra, una trobada marcada per la concreció de l'arrencada de la mesa de diàleg. Al costat de les banderes catalana i espanyola, Sánchez ha avançat que té la intenció de liderar la primera reunió de la mesa de diàleg, que se celebrarà, aquest mes de febrer. "S'haurà de negociar i acordar", ha apuntat sobre la composició del mecanisme de negociació entre governs.Després de saludar la premsa amb un "bon dia" en català i castellà, el president del govern espanyol ha concretat també que la Moncloa rebutja la figura del mediador entre governs, com demanava Carles Puigdemont, perquè considera que la mesa de diàleg és el mecanisme de contacte útil. "Els mediadors seran els 47 milions de ciutadans que en seran testimonis", ha puntualitzat. Sánchez ha passat de puntetes per la reclamació catalana de l'autodeterminació. "El diàleg serà llarg, no serà fàcil. S'ha de fer pas a pas", ha afirmat, abans de constatar que les propostes de l'Estat i la Generalitat són dispars.El líder del PSOE ha enviat dos missatges més a l'independentisme. El primer, que el calendari electoral a Catalunya no condicionarà la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat, que espera validar amb els vots de les forces que van donar suport a la investidura. I, el segon, que espera que la Generalitat sigui present a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, convocat aquest divendres. Pere Aragonès havia anunciat que no hi seria present. "Espero que la Generalitat rectifiqui", ha dit Sánchez.Vehement en la seva intervenció després de la reunió, Sánchez ha demanat tornar a la via del diàleg per poder avançar en les relacions entre l'Estat i la Generalitat. "Ningú ha guanyat i tots hem perdut", ha afirmat el líder del PSOE per valorar l'última dècada.El president del govern espanyol, que ha apuntat que sentia un "profund respecte i emoció" per obrir una nova etapa de "retrobament", ha insistit en el fet que els darrers deu anys han estat marcats per la falta d'empatia. "El balanç de l'última dècada és lamentable", ha reblat. Per això, Sánchez ha recalcat que actuarà amb "honestedat" i amb la "voluntat sincera de dialogar i d'acordar". "Necessitarem de molta paciència i generositat", ha recalcat.Sánchez ha proposat aquest dijous a Quim Torra que la mesa de diàleg entre executius es posi en marxa aquest mateix mes de febrer tal com va avançar ahir al vespre NacióDigital . Segons el document facilitat per la Moncloa, la reunió constitutiva a la taula s'hauria de fer durant aquest mes per "buscar solucions polítiques que reflecteixin els interessos d'una àmplia majoria de catalans". El document assenyala que aquesta recerca de solucions es basi en el "marc de la llei i el respecte a la seguretat jurídica". No hi apareix la Constitució.Quan quedava poc més de mitja hora per la trobada, que ha arrencat puntualment a les dotzel del migdia, la Moncloa ha difós els punts principals de l'agenda que portava sota el braç Sánchez: "diàleg polític" i regeneració institucional; finançament autonòmic, millora de la cooperació, política social i suport als serveis públics, impuls a les infraestructures i suport davant les catàstrofes naturals com el temporal Gloria. Després s'han concretat a través de 44 punts, que tracten tant sobre el diàleg com els objectius de dèficit, les transferències de competències i les delegacions catalanes a l'exterior.Aquest punt, que és un dels que més problemes ha generat entre administracions al llarg dels últims anys, rep aquesta consideració per part de la Moncloa: "Les delegacions catalanes han d'ajustar-se als principis continguts en la llei d'acció i servei exterior de l'Estat". Pel que fa al finançament autonòmic, l'objectiu és implantar un sistema que garanteixi la "lleialtat" i "solidaritat" entre territoris i la "igualtat entre tots els espanyols", al mateix temps que asseguri la "justa distribució" dels recursos.En matèria pressupostària, el document es compromet a incloure en els pressupostos generals de l'Estat per al 2020 -que depenen de l'independentisme per ser aprovats- les disposicions incloses en l'Estatut d'Autonomia. Una circumstància que ja apareixia en els anteriors comptes però que no es va posar en pràctica perquè ni tan sols es van arribar a tramitar. El fracàs dels comptes va comportar eleccions l'abril de fa un any.Sánchez ha arribat a les dotze en punt al Palau de la Generalitat, on ha estat rebut per l'Escamot de Gala dels Mossos d'Esquadra. La comitiva de cotxes ha avançat pel carrer Ferran, s'ha aturat a Sant Jaume i el president espanyol s'ha trobat a la porta amb Torra, que l'ha guiat fins a dins. Allà han travessat el Pati de Carruatges i després han pujat l'escala fins a la Galeria Gòtica, on s'han fotografiat davant del vesper de mitjans de comunicació que han cobert la trobada. Des de José Luis Rodríguez Zapatero cap president espanyol havia visitat la Generalitat en exercici del càrrec.Assenyalat per la dreta, que l'acusa de reunir-se amb un dirigent inhabilitat, Sánchez ha omplert la seva agenda de reunions: des de la cúpula del PSC, als sindicats i agents socials, així com l'alcaldessa Ada Colau, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i Foment. A més, es farà acompanyar de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. La Moncloa busca emmarcar la trobada amb Torra dins dels contactes rutinaris amb els presidents autonòmics i, fins i tot, va explicitar la setmana passada que pretenia centrar-se en les qüestions administratives urgents.

Agenda para el reencuentro by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor