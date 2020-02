Una interna de Wad-ras diu que Peral va medicar la víctima la nit del crim de la Guàrdia Urbana

Una interna de la presó de dones de Wad-Ras ha declarat aquest dijous en el judici del crim de la Guàrdia Urbana i ha assegurat que Rosa Peral va medicar la seva parella, Pedro Rodríguez, la nit que va morir. La testimoni, que va compartir centre penitenciari amb l'acusada, ha relatat davant del jurat popular que va donar l'aigua per prendre la medicació a Rodríguez i la investigació apunta que l'home hauria estat drogat abans de morir.L'advocada de Peral, Olga Arderiu, ha posat sobre la taula una contradicció de la testimoni, que en la seva primera declaració no va dir res sobre aquest medicament. El president de la sala, Enrique Rovira, haurà de decidir si s'estima o no. Peral està acusada d'haver assassinat, juntament amb Albert López, la seva parella Pedro Rodríguez el 2 de maig de 2017.La interna de Wad-Ras ha explicat que Peral li va dir moltes vegades que "tenia ganes de matar Rubén". Rubén era el seu exmarit, amb qui tenia molt mala relació i a qui els dos acusats van intentar incriminar per la mort de Rodríguez. Segons la testimoni, Peral li va preguntar si coneixia un sicari que pogués assassinar-lo. "Estàvem parlant de matar un mosso d'Esquadra. Era una cosa molt gran", ha dit.La testimoni ha relatat que ella tenia connexió a Internet perquè estudiava a distància, i ha assegurat que Peral li va demanar que busqués si es podia esbrinar la causa de la mort d'un cadàver calcinat. Segons la investigació, els dos acusats van cremar el vehicle de Rodríguez amb el seu cos al maleter prop del Pantà de Foix.D'altra banda, la directora de la presó de Wad-ras durant els primers mesos que Rosa Peral va estar a la presó ha assegurat quera era molt participativa, tenia cert lideratge i provocava que les internes s'enfadessin entre elles. "Les relacions eren molt intenses", ha explicat, recordant que el centre penitenciari és petit. Amb tot, ha dit que el comportament de Peral era bo.La directora del centre ha explicat també que Peral havia comentat a altres internes que "tenia la intenció o havia demanat col·laboració de terceres persones" per atemptar contra la vida del seu exmarit Rubén.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor