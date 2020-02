Dos anys de presó a un intern per trencar-li el nas a un funcionari de Quatre Camins

El Jutjat Penal número 1 de Granollers ha condemnat a dos anys de presó un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, per agredir un funcionari i trencar-li el nas, el setembre de l'any 2016.En una sentència a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge condemna l'intern per un delicte d'atemptat amb lesions i a pagar 4.600 euros per les ferides i 1.620 per les seqüeles, però suspèn l'execució de la pena de presó amb la condició que el pres, que en el judici va expressar la seva conformitat amb la condemna, no delinqueixi més.Els fets van tenir lloc el 17 de setembre de l'any 2016, quan el pres va ser traslladat a una cel·la d'observació per la sospita que tingués amagada una substància il·lícita en el seu interior. Quan el funcionari li anava a comunicar que s'havia de fer una radiografia, l'acusat li va donar un cop de cap al nas i li va provocar una fractura oberta al septe nasal.El sindicat Csif, que va exercir l'acusació particular en nom del funcionari, ha afirmat en un comunicat que "l'envelliment de la plantilla i la manca d'efectius dificulten el treball diari en un centre com Quatre Camins, que lidera, any rere any, el rànquing de funcionaris agredits".

