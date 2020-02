«Eren vuit contra un»: parla un testimoni de l'agressió homòfoba a un menor a Terrassa

El passat diumenge va tenir lloc a Terrassa una agressió homòfoba contra un menor. NacióDigital ha pogut contactar amb un dels testimonis dels fets, que van tenir lloc al voltant de les vuit de la tarda al Parc de Valparadís. De moment no han estat identificats els autors de l'atac i des de l'Observatori contra l'Homofòbia confirmen que no han rebut cap denúncia ni contacte per part de la víctima.

Esto ha pasado hoy en #Terrassa! Un ataque homófobo de un grupo de “machitos heteros” de 16 años contra un chico de la misma edad! Basta ya de agresiones, basta ya de machitos, basta ya! 📽:@facumv | @OCL_H @LGTBIcat pic.twitter.com/VoAEfxHioY — Oriol Guerrero (@oriol_gt) February 2, 2020

El Parc de Vallparadís de Terrassa, on va tenir lloc l'agressió homòfoba aquest diumenge. Foto: Arxiu

El testimoni parla d'un vespre tranquil al parc, fins que es van començar a sentir crits i insults contra una persona. "Eren vuit contra un", assegura, per afegir que al començament pensaven "que es tractava d'un grup d'amics". A més, indica que ni els agressors ni l'agredit semblaven majors d'edat i es trobaven entre els "16 i 17 anys". També explica que no semblava que agressors i víctima es coneguessin d'abans.Segons explica, els atacants van rodejar a la víctima, que es trobava passejant "creuant el pont", i van començar a cridar insults "de maricón en amunt", seguint-lo mentre marxava recriminant-los el què feien. D'altra banda, en les imatges sobre aquestes línies s'hi pot escoltar als agressors cridant "xupapolles", "vés a fregar" o "guarra", entre d'altres.​El testimoni comenta que l'atac va tenir lloc durant uns cinc minuts, i tot i que ho va presenciar "moltíssima gent" ell no va poder actuar perquè quan va adonar-se que es tractava d'una agressió "ja estaven molt lluny". En aquest sentit, explica que "tot va anar molt de pressa" i que amb la foscor no van poder reconèixer a ningú.El testimoni també relata que no va presenciar cap agressió física, i creu que els atacants van actuar de forma "agressiva" contra la víctima "perquè saltava a la vista que era gay". Finalment, quan aquesta va amenaçar als atacants de trucar a la policia, segons la persona contactada, el grup d'adolescents va frenar en sec, i després d'amagar en seguir-lo, la persona atacada va desaparèixer en direcció a una parada de bus.

