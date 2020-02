La Guàrdia Civil creu que les actes de l'1-O servien per saber com incomplir les ordres judicials

El secretari d'atestats de la Guàrdia Civil a Lleida l'1-O, l'agent C17150G, creu que el model d'acta que els Mossos van utilitzar era una "via" per saber com actuar per "no complir" les ordres judicials. Durant la seva declaració a l'Audiència Nacional, ha admès que no li consta una crida explícita a incomplir la interlocutòria del TSJC però que del coneixement públic que es va tenir del document "se'n desprèn" què havien de fer els Mossos i "la població civil".Malgrat això, ha reconegut que no li constava cap document on Trapero donés ordres de no actuar amb contundència. L'agent de la Benemèrita ha explicat també que a les actes que es van elaborar aquell dia hi havia diverses "irregularitats". Entre elles, algunes no tenien signatura, els faltava el número de diligència o no hi havia el TIP de l'agent.L'advocada de Trapero i de Laplana, Olga Tubau, ha preguntat a l'agent de la Guàrdia Civil si hi havia alguna prova que la prefectura de Mossos o a Trapero instessin a la "passivitat" dels efectius l'1-O o si el major va donar ordres de no actuar amb contundència.El secretari d'atestats ha respost que no sabia què s'havia dit a la reunió de comandaments el 29 de setembre però ha afirmat que del coneixement públic que es va tenir del document "se'n desprèn" què havien de fer els Mossos i "la població civil". En aquest sentit, ha dit que, al seu entendre, el document era una "via" per saber com actuar el dia del referèndum per "no complir els mandats judicials".L'agent de la Benemèrita ha dit també que a les actes que van revisar –uns 190 documents- hi van trobar diverses irregularitats. La més "cridanera", ha dit, el cas d'un agent que hauria omplert dues actes diferents "a la mateixa hora i en dues localitats a 44 km de distància". Preguntat sobre si n'hi havia més, ha detallat que en algunes no hi havia firmes, en d'altres no hi constava el número de diligència o el TIP de l'agent."No puc saber la magnitud de les irregularitats de les actes perquè nosaltres no hi érem quan les omplien però sí que li puc dir que hi havia aquests missatges", ha dit en referència a un "xat" amb comandaments on es demanava que es fes constar que els col·legis tancats els havien fet clausurar els Mossos.El secretari d'atestats ha mantingut durant la seva declaració, igual que va fer l'instructor, que l'activitat dels Mossos va incrementar després de rebre els primers requeriments judicials, a la tarda. També ha reiterat que la voluntat de la cúpula dels Mossos era tenir "el control absolut" de tot i ha dit que el fet que els "vigilessin" va provocar que els "anul·lessin" la capacitat d'acció. "Si fan això el mandat judicial queda desemparat, no es pot complir", ha dit. En aquest sentit, Tubau li ha demanat si tenia constància que la informació sobre les suposades vigilàncies arribés al Cecor central: "No es pot descartar, però tampoc ho hem pogut comprovar", ha dit.Preguntat sobre si en alguna comunicació entre comandaments dels Mossos de Lleida i polítics es feia referència a Trapero, l'agent de la Guàrdia Civil ha citat un cas en un xat durant el 20S. Segons ha explicat, en una conversa entre l'aleshores alcalde de Vic, Joan Ballana, i l'inspector Roderic Moreno, el comandament de mossos va detallar al polític les unitats d'ARRO que s'estaven enviant a Barcelona i va assegurar que el major havia donat "ordres" de no intervenir si ell no ho deia. "No s'actua sense ordres d'ell". Ha admès però que no se'l cita en cap altre correu o xat, tot i que ha precisat que en "algun moment" es comenta que "estan orgullosos del paper que està fent".

